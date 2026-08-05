Sambutan untuk bintang Mesir Mohamed Salah di Turki tidak hanya diwarnai nyanyian dan sorak-sorai yang membahana, tetapi juga menyuguhkan momen kemanusiaan lucu yang mencuri perhatian dari acara utama, dan menghebohkan media sosial hanya dalam hitungan jam.

Ketika para suporter Trabzonspor berkerumun untuk menyambut bintang baru mereka yang datang dari Liverpool, semua orang terkejut dengan kemunculan seorang pendukung klub Galatasaray, rival tradisional, di tengah kerumunan sambil mengenakan jersey timnya yang berwarna merah dan kuning.

"Lepas jerseynya": Perayaan Berbumbu Kelakar

Momen yang terekam dalam sebuah video yang tersebar luas itu memperlihatkan reaksi spontan dan penuh canda dari para suporter Trabzonspor. Alih-alih tegang, puluhan pendukung mengelilingi sang "penyusup" dalam suasana meriah, dan meminta secara bersahabat agar ia melepas jersey Galatasaray, di tengah gelak tawa dan sorakan atas nama Salah dan Trabzon. Pendukung tersebut pun menanggapinya dengan sportif, lalu melepas jersey itu di tengah tepuk tangan para suporter yang menganggap pemandangan ini sebagai bagian dari "ritual penyambutan" untuk bintang dunia mereka.

Salah Tiba di Turki, Penandatanganan Kamis

Mohamed Salah telah mendarat di Istanbul pada Rabu pagi, di mana ribuan pendukung Trabzonspor menyambutnya, sebelum ia menaiki pesawat lain menuju kota Trabzon yang menghadap ke Laut Hitam untuk merampungkan proses kepindahannya.

Mohamed Salah tiba di kota Trabzon pada Rabu malam, dengan penandatanganan kontrak secara resmi dan pengumuman transfer akan dilakukan besok, Kamis, untuk memulai babak baru setelah perjalanan legendaris bersama Liverpool selama 8 musim, di mana ia mencetak 257 gol dalam 442 pertandingan, dan meraih semua gelar yang mungkin diraih bersama Liverpool.