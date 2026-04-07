Para penggemar Bayern Munich memanaskan laga puncak melawan Real Madrid di Liga Champions Eropa bahkan sebelum peluit kick-off.

Harian Spanyol “AS” memublikasikan sebuah video yang merekam nyanyian para suporter yang datang dari Jerman untuk mendukung tim Bavaria di sekitar Stadion “Santiago Bernabeu”.

Para anggota ultras Bayern Munich juga berbaris di sekitar stadion dan melantunkan yel-yel yang mengancam tim kerajaan di kandang mereka.

Para pendukung Bayern Munich bermimpi mengakhiri catatan buruk tim mereka melawan Real Madrid, karena orang Jerman tidak pernah menang atas El Real dalam 9 pertemuan langsung terakhir; mereka dua kali imbang dan kalah dalam 7 kesempatan.

Real Madrid akan menjamu Bayern Munich pada Selasa malam ini pada leg pertama babak perempat final kompetisi kontinental tersebut, sementara laga penentuan akan digelar pekan depan di Munich.

