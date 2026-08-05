Klub Turki Trabzonspor secara resmi mengungkap nomor punggung yang akan dikenakan bintang Mesir Mohamed Salah selama perjalanannya bersama tim ke depan, sekaligus mengakhiri spekulasi seputar nomor barunya.

Melalui akun resminya di platform "X", Trabzonspor mengumumkan bahwa Salah akan mengenakan kaus bernomor 10, nomor yang sama yang ia kenakan bersama timnas Mesir, dalam sebuah langkah yang menegaskan posisi istimewa yang akan disandang "Sang Firaun Mesir" di dalam tim.

Sebelumnya, surat kabar Turki "Sabah" telah mengungkap bahwa pemain Albania Ernest Muçi, bintang lini tengah Trabzonspor, dengan sukarela merelakan nomor 10 untuk pendatang baru Mohamed Salah, sebagai bentuk sambutan bagi bintang Mesir berusia 34 tahun tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pada awalnya klub telah mencetak kaus bernomor 11 untuk Salah, namun sang pemain di detik-detik terakhir meminta untuk mendapatkan nomor 10, lebih memilih untuk melanjutkan dengan nomor yang membuatnya terkenal bersama timnas Mesir.

Perlu diketahui bahwa Mohamed Salah sempat tampil dalam video promosi pengumuman resmi kepindahannya ke Trabzonspor dengan kaus bernomor 61, yang merupakan nomor simbolis kota Turki tersebut, namun kemunculan itu hanya untuk tujuan promosi, karena kemudian dipastikan bahwa ia tidak akan mengenakan nomor tersebut dalam pertandingan resmi.

Bergabungnya Salah ke Trabzonspor diperkirakan akan menjadi tambahan besar bagi Liga Turki, mengingat pengalaman luasnya dan perjalanan karier yang penuh dengan pencapaian, baik di level Eropa maupun internasional.