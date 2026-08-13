Jurnalis media Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi pendukung klub Al-Hilal, setelah pindah untuk bekerja di saluran televisi milik Pangeran Al-Waleed bin Talal, pemilik "sang pemimpin".

Al-Farraj pindah untuk bekerja di saluran-saluran "Rotana", yang dimiliki Pangeran Al-Waleed bin Talal, pada musim baru, di mana ia akan membawakan program "Rotana Sport bersama Waleed", di saluran "Rotana Khalijia", secara harian.

Al-Farraj berkata di awal episode perdana program tersebut: "Sebagian orang mengatakan bahwa Waleed Al-Farraj pindah untuk bekerja di saluran-saluran Rotana milik Pangeran Al-Waleed bin Talal, investor utama di klub Al-Hilal, sehingga program ini akan berjalan dengan pesan-pesan WhatsApp."

Ia menjawab: "Lupakan itu, setelah seluruh perjalanan usia di mana kami membangun nama ini, saya tidak akan datang di babak-babak akhir karier media saya untuk menyia-nyiakan sejarah saya, hingga membawakan program yang hanya mengusung satu sudut pandang."

Ia menambahkan: "Semua sudut pandang akan hadir, tetapi tidak perlu tersinggung dengan sudut pandang program ini, karena program ini akan memiliki pendapat, sebab media itu bukanlah netralitas, tetapi kami harus punya pendapat dan sudut pandang, sebagaimana para tamu berhak mengungkapkan sudut pandang mereka secara independen."

Ia melanjutkan: "Sebagian orang mengatakan bahwa saya tidak seharusnya berada di platform itu, karena platform tersebut memiliki arah yang jelas, tetapi saya akan menyebutkan alasan-alasan pilihan saya untuk berada di saluran itu."

Ia melanjutkan: "Rotana adalah platform besar di tingkat Arab secara keseluruhan, dan ada kecenderungan di dalam grup untuk melakukan lompatan pengembangan yang sangat besar, dan saya senang serta merasa terhormat untuk menjadi bagian darinya."

Ia menyambung: "Sisi yang paling penting, di awal negosiasi saya bertemu dengan Pangeran Al-Waleed bin Talal, dan saya membahas dengannya bagaimana cara bekerja bersama, terutama karena saya seorang yang tempramental dan ia pun demikian."

Ia menjelaskan: "Pangeran Al-Waleed bin Talal memberitahu saya bahwa ia adalah seorang pebisnis dan bukan pendukung, bahwa ia mampu memisahkan antara akal dan perasaan, dan bahwa keterikatannya dengan Al-Hilal tidak ada hubungannya dengan apa yang disajikan di media, khususnya di saluran-saluran Rotana."

Ia menutup: "Dari titik tolak inilah, saya merasa terhormat berada di saluran ini di bawah kepemimpinan pria ini, dan saya berterima kasih kepada Pangeran Al-Waleed bin Talal atas dukungannya, serta memberikan program ini seluruh kewenangan yang mungkin."