Cosmin Olaroiu asal Rumania, pelatih kepala tim Al Jazira dari Uni Emirat Arab, menegaskan pentingnya laga melawan Al Ittihad Arab Saudi di Liga Champions Asia Elite, karena ia menganggap laga tersebut akan menentukan wajah keseluruhan musim.

Al Ittihad akan berhadapan dengan Al Jazira, hari Selasa ini, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak kualifikasi pendahuluan menuju fase liga dari turnamen Elite Asia tersebut.

Olaroiu berkata dalam pernyataannya kepada saluran "Abu Dhabi Sports": "Laga melawan Al Ittihad adalah ujian yang sangat baik bagi kami, kami akan tahu di mana posisi kami dan apa yang perlu kami lakukan, serta apa kemampuan kami yang sesungguhnya, dan siapa yang mampu menghadapi tekanan dengan baik."

Ia menambahkan: "Ini adalah tantangan besar, tetapi pada saat yang sama laga ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menilai tim dengan gambaran sebaik mungkin."

Mengenai sulitnya menjalani laga sekuat itu di awal musim, pelatih asal Rumania itu berkata: "Kami tidak bisa mengubah apa pun, kami harus menghadapinya sebagai ujian yang mengungkap identitas kami pada fase ini."

Ia menutup: "Setelah laga tersebut, kami akan tahu dengan lebih akurat ke mana kami ingin sampai, apa yang harus berubah, dan apa yang harus dikerjakan. Laga-laga seperti ini akan memberi kami banyak indikator penting."

Perlu dicatat bahwa laga ini akan menjadi laga resmi pertama yang dijalani Cosmin Olaroiu sebagai pucuk pimpinan teknis Al Jazira, demikian pula halnya bagi pelatih asal Jerman Jens Fissing bersama klub Al Ittihad.