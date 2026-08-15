Mohammed Noor, mantan bintang Al Ittihad, meminta sang rival Al Hilal untuk melepas pemain Brasil Malcom Oliveira ke Al Ittihad selama tim berjuluk Al Zaeem tersebut tidak membutuhkan jasa sang pemain.

Menurut laporan media, Malcom mendekati kepergian dari Al Hilal sebelum penutupan bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, sementara tujuannya masih tampak samar hingga saat ini.

Noor mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Nadeena" di saluran "MBC" pada Jumat malam kemarin, "Jika Al Hilal tidak menginginkan Malcom bertahan, biarkan pemain itu pindah ke Al Ittihad, kedua klub berada di bawah naungan Dana Investasi Publik."

Malcom mencetak satu gol dalam kemenangan Al Hilal atas Al Faisaly 4-2 pada Jumat malam kemarin di pekan pembuka Liga Roshn Pro.

Usai pertandingan, ia menunjukkan kemarahannya atas pertanyaan para jurnalis mengenai masa depannya, dan berkata, "Saya sekarang membela Al Hilal, dan ini adalah tempat untuk bertanya tentang pertandingan," dalam isyarat yang jelas terhadap penolakannya untuk memasuki perdebatan baru soal masa depannya atau menanggapi laporan-laporan yang beredar mengenai dirinya.

Dalam konteks yang sama, Noor menjelaskan bahwa Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal, sangat cocok untuk melatih Al Ittihad dari segi gaya bermain.

Ia menambahkan, "Menurut yang saya dengar, Al Ittihad akan merekrut Inzaghi seandainya ia meninggalkan Al Hilal musim panas ini."

Spekulasi bermunculan di media mengenai masa depan Inzaghi bersama Al Zaeem, tetapi manajemen klub kembali menaruh kepercayaan pada pelatih Italia itu, sehingga ia memulai musim bersama tim.

Sebaliknya, Al Ittihad merekrut pelatih Jerman Jens Fessing, dan dijadwalkan memulai perjalanannya bersama tim di Liga Roshn Pro pada Sabtu malam ini menghadapi Al Khaleej.