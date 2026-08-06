Bintang Argentina, Lionel Messi, dengan cepat mengembalikan kilaunya usai kekalahan di final Piala Dunia 2026, setelah memimpin Inter Miami meraih kemenangan atas klub Meksiko, Atletico San Luis, dengan skor 4-2, dini hari tadi, Kamis, dalam ajang turnamen Piala Liga "Leagues Cup".

Messi mencetak dua gol dan juga memberikan satu assist, dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak timnas Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, sekaligus menegaskan kesiapan penuhnya untuk kembali bersinar dengan seragam timnya.

Kapten timnas Argentina itu tidak hanya memimpin timnya meraih kemenangan, tetapi juga mengukir namanya dalam catatan turnamen, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Liga dengan koleksi 14 gol dalam 12 pertandingan, melampaui penyerang Los Angeles FC asal Gabon, Denis Bouanga, yang memiliki 13 gol, menurut jaringan RMC Prancis.

Klub Meksiko itu mengawali pertandingan dengan kuat, ketika David Rodriguez membuka keunggulan lebih awal pada menit keempat lewat sundulan kepala, sebelum pemain Brasil Casemiro, yang baru bergabung dengan Inter Miami, memimpin serangan penyeimbang, setelah mengoper bola kepada Noah Allen, yang mengirim umpan silang yang dimanfaatkan Messi dengan tendangan langsung ke dalam gawang pada menit ke-11.

Tuan rumah melanjutkan keunggulan mereka, saat pemain Venezuela Telasco Segovia mencetak gol kedua pada menit ke-26, sebelum Messi kembali menambah gol ketiga untuk timnya dan gol keduanya dalam laga ini pada menit ke-44, setelah serangan yang ia mulai sendiri dan ia selesaikan dengan sukses.

Sebelum babak pertama berakhir, Messi menambahkan sentuhan ketiganya dalam pertandingan, setelah mengeksekusi tendangan sudut yang apik yang diteruskan bek Brasil Michael Dos Santos menjadi gol keempat pada waktu tambahan.

Pada babak kedua, Atletico San Luis berhasil memperkecil selisih lewat pemain Spanyol Rafael Llorente pada menit ke-51, tetapi hal itu tidak cukup untuk mengubah hasil laga, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Inter Miami 4-2.

Messi sebelumnya telah kembali ke lapangan akhir pekan lalu, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang Inter Miami melawan Columbus Crew dengan skor 2-2 dalam ajang liga Amerika, dan itu setelah ia melanjutkan latihan menyusul 10 hari sejak kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol.