Timnas Maroko meraih kemenangan dramatis atas Aljazair dengan skor 1-0, Kamis malam, dalam ajang Piala Afrika Wanita yang saat ini digelar di Maroko.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit ke-84 ketika pemain Maroko, Sanaa Messoudi, berhasil mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, koleksi poin Maroko bertambah menjadi 6 poin di puncak Grup A, sementara poin Aljazair tertahan di angka 3 di posisi kedua.

Timnas Aljazair unggul selisih gol atas Senegal yang menempati posisi ketiga, sedangkan Kenya berada di dasar Grup A tanpa poin.

Sebelumnya, timnas Maroko mengawali langkahnya di Piala Afrika Wanita dengan kemenangan besar atas Kenya dengan skor 4-0, sementara Aljazair mengalahkan Senegal dengan skor 2-0.

Perlu diingat bahwa timnas wanita Maroko menjadi runner-up pada edisi lalu Piala Afrika, setelah kalah 2-3 dari Nigeria.