Legenda sepakbola Arab Saudi, Hussein Abdulghani, mengkritik pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, yang dianggapnya memberikan perlakuan istimewa kepada bintangnya asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan mengorbankan tim.

Al Nassr mengalahkan tamunya, Neom, dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya kemarin, Selasa, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Laga tersebut menyaksikan penampilan Ronaldo yang biasa-biasa saja, di mana ia menyia-nyiakan tendangan penalti pada masa tambahan babak pertama, tetapi ia tetap bermain hingga akhir pertandingan tanpa diganti.

Hussein Abdulghani mengkritik hal ini, dalam pernyataannya kepada program "Nadeena" di saluran "MBC 1", di mana ia berkata: "Saya melihat bahwa pergantian pemain yang dilakukan pelatih (Postecoglou) di babak kedua keliru dengan satu dan lain cara."

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

Ia menjelaskan: "Tim unggul dengan satu gol tanpa balas, dan hasil adalah yang terpenting baginya, terlepas dari pemain mana yang diganti, jadi seandainya Cristiano Ronaldo diganti, tidak akan ada masalah sama sekali."

Ketika ditanya apakah Postecoglou memberikan perlakuan istimewa kepada Ronaldo dengan tidak menggantinya, ia menjawab: "Ini jelas, karena pergantian seharusnya dilakukan, sebab tim unggul 1-0, dan Ronaldo tidak dalam performa terbaiknya dalam pertandingan yang rumit, dan ia telah menyia-nyiakan tendangan penalti."

Ia menambahkan: "Pelatih seharusnya lebih memikirkan tim ketimbang memikirkan bertahan atau keluarnya seorang pemain, apalagi Ronaldo memiliki kekuatan mental yang besar, dan bukan sosok yang rapuh hingga terpengaruh oleh pergantiannya setelah menyia-nyiakan tendangan penalti."

Ia menutup: "Selama pertandingan rumit, sulit, dan berat, yang terpenting adalah mencari cara untuk memenangkannya, tetapi pada akhirnya Al Nassr meraih apa yang diinginkan, dan menang dengan tiga poin, untuk melanjutkan persaingan memperebutkan puncak klasemen liga."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menambah perolehan poin Al Nassr menjadi 22 poin, menempatkannya di peringkat ketiga klasemen Liga Arab Saudi, dengan selisih 3 poin di belakang Al Qadsiah yang memimpin dan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, serta dengan selisih dua poin di belakang Al Hilal yang menempati peringkat kedua.