Bayern Munich gagal memenangkan duel perebutan puncak klasemen melawan tamu sekaligus rival mereka, Borussia Dortmund, dalam laga Klasik Jerman, setelah pertandingan berakhir imbang (2-2) pada hari Sabtu ini di Stadion Allianz Arena, dalam lanjutan pekan kedelapan Bundesliga.

Dengan hasil imbang ini, raksasa Bavaria tersebut menambah koleksi poinnya menjadi 18 poin, memuncaki klasemen kompetisi, unggul hanya dalam selisih gol atas Dortmund yang berada di posisi kedua.

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Dortmund sempat unggul lebih dulu dalam mengoyak gawang pada menit ke-34 melalui Jobe Bellingham, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran terhadap kiper Bayern, Jonas Urbig.

Pada menit ke-38, Konrad Laimer mencetak gol keunggulan untuk Bayern Munich, setelah melakukan penetrasi dan berduel dengan kiper Gregor Kobel.

Harry Kane nyaris menggandakan keunggulan Bayern Munich pada menit ke-56, tetapi ia gagal mengeksekusi penalti setelah tendangannya membentur mistar gawang, sebelum akhirnya Serhou Guirassy menyamakan kedudukan (1-1) melalui tendangan dari dalam kotak penalti pada menit ke-60.

Bek asal Prancis, Dayot Upamecano, berhasil menambah gol kedua untuk tuan rumah pada menit ke-66, berkat umpan sundulan matang dari Harry Kane, tetapi pemain pengganti Fabio Silva merebut gol penyama kedudukan yang dramatis untuk Dortmund (2-2) pada menit ke-89.

Pertandingan ini diwarnai dengan tiga cedera yang dialami lini serang tim Bavaria, di mana Ismail Jakobs, Serge Gnabry, dan Michael Olise terpaksa keluar lapangan masing-masing pada menit ke-29, ke-31, dan ke-84.

Cedera-cedera tersebut datang pada waktu yang sensitif, mengingat Bayern memang sudah kehilangan beberapa pemain lain akibat cedera, terutama Luis Diaz dan Jamal Musiala, di samping sakitnya sang pelatih Vincent Kompany, sementara raksasa Bavaria tersebut bersiap menghadapi laga krusial melawan tuan rumah Atletico Madrid, Selasa mendatang, dalam lanjutan pekan keempat Liga Champions Eropa.