Laporan media mengungkap bahwa Federasi Sepakbola Mesir sudah mendekati keputusan untuk memecat Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, menyusul kontroversi yang menyelimuti kehidupan pribadinya belakangan ini.

Dewan Tertinggi Pengaturan Media di Mesir kemarin, Rabu, memutuskan untuk melarang kemunculan Hossam Hassan di seluruh sarana media, sebuah keputusan yang bersamaan dengan sanksi larangan 3 pertandingan terhadap sang pelatih dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Timnas Mesir bersiap menjalani pemusatan latihan bulan November ini, di mana mereka akan menghadapi Malawi dalam dua pertandingan pada putaran ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, pada tanggal 13 dan 17 bulan ini.

Meski kontraknya sebelumnya telah diperpanjang hingga 2030, Federasi Sepakbola tampaknya tengah bergerak untuk menyingkirkan Hossam Hassan, sementara dua nama lokal mencuat untuk mengemban tugas tersebut setelahnya guna persiapan putaran final Piala Afrika 2027.

Menurut sumber-sumber saluran Modern MTI Mesir, Federasi Sepakbola "memutuskan untuk mengevaluasi ulang posisi Hossam Hassan terkait kelanjutannya memimpin timnas Mesir, menyusul kontroversi yang muncul seputar kehidupan pribadinya, dan ada kecenderungan untuk memecatnya".

Sumber yang sama menyebutkan bahwa keputusan tersebut belum diambil secara final, namun para pejabat sudah benar-benar mulai mempersiapkan skenario untuk fase pasca-El Captain.

Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar pelatih timnas Mesir berikutnya akan berasal dari dalam negeri, di mana Hossam El Badry dan Ali Maher dianggap sebagai yang paling berpeluang, dengan catatan bahwa yang pertama sebelumnya pernah mengemban tugas tersebut.