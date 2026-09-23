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Iraq-Crowned-Gulf-Cup-Champions-In-BasrahAFP
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Dengan Video: 9 Legenda Menuliskan Kata Pembuka di Piala Teluk 27

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Arab Saudi
Kuwait

Turnamen Teluk dimulai dengan kehadiran bersejarah

Sebanyak 9 legenda menuliskan kata pembuka pada seremoni pembukaan edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", yang saat ini digelar di Kota Jeddah, Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi menghadapi Kuwait di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada laga pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Beberapa menit sebelum laga dimulai, Federasi Sepak Bola Piala Teluk menggelar seremoni pembukaan di Stadion Al-Inma, yang menghadirkan 9 legenda mewakili delapan negara peserta turnamen.

Daftar para legenda tersebut mencakup Mohammed Noor dari Arab Saudi, Fahad Khamis dari Uni Emirat Arab, Hamood Sultan dari Bahrain, Emad Al-Hosani dari Oman, Hussein Saeed dari Irak, Ibrahim Khalfan dari Qatar, Fahad Al-Ansari dari Kuwait, dan Ali Al-Nono dari Yaman.

Pada akhir pertunjukan, Mohammed Abdel Jawad, legenda sepak bola Arab Saudi, memasuki lapangan Stadion Al-Inma sambil membawa trofi Piala Teluk Arab, sebagai tanda resmi dibukanya turnamen.

Gulf Cup
Kuwait crest
Kuwait
KUW
Iraq crest
Iraq
IRQ
Gulf Cup
Oman crest
Oman
OMA
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Oman berada di Grup A pada edisi turnamen Teluk kali ini, sementara timnas Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yaman bermain di Grup B.

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