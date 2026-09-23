Sebanyak 9 legenda menuliskan kata pembuka pada seremoni pembukaan edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", yang saat ini digelar di Kota Jeddah, Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi menghadapi Kuwait di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada laga pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Beberapa menit sebelum laga dimulai, Federasi Sepak Bola Piala Teluk menggelar seremoni pembukaan di Stadion Al-Inma, yang menghadirkan 9 legenda mewakili delapan negara peserta turnamen.

Daftar para legenda tersebut mencakup Mohammed Noor dari Arab Saudi, Fahad Khamis dari Uni Emirat Arab, Hamood Sultan dari Bahrain, Emad Al-Hosani dari Oman, Hussein Saeed dari Irak, Ibrahim Khalfan dari Qatar, Fahad Al-Ansari dari Kuwait, dan Ali Al-Nono dari Yaman.

Pada akhir pertunjukan, Mohammed Abdel Jawad, legenda sepak bola Arab Saudi, memasuki lapangan Stadion Al-Inma sambil membawa trofi Piala Teluk Arab, sebagai tanda resmi dibukanya turnamen.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Oman berada di Grup A pada edisi turnamen Teluk kali ini, sementara timnas Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yaman bermain di Grup B.

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