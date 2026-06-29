Dengan undangan yang luar biasa... Apakah Turki Al-Sheikh akan menjabat sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi?

Nama Turki Al-Sheikh, Ketua Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, kembali muncul di kancah olahraga, setelah Yasser Al-Misehal mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

Al-Meshal memutuskan untuk mundur dari jabatannya akibat tekanan dari publik yang diterimanya, menyusul kegagalan mengejutkan yang dialami tim nasional Saudi di putaran final Piala Dunia 2026.

Baca juga... Setelah gempa di Arab Saudi dan Jepang... Akankah Mesir mengguncang sisa-sisa kebanggaan Asia?

Mohammed Al-Da'ei, legenda Al-Hilal, dalam pernyataannya melalui program "Dourina Ghair" mengatakan: "Saya sangat berharap Turki Al-Sheikh mengambil alih kepemimpinan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, karena dia akan membawa perubahan besar dan membantu tim nasional memulihkan prestise-nya."

Ia menambahkan: “Dengan kehadiran Turki Al-Sheikh, kita akan meraih semua gelar yang mungkin diraih kecuali Piala Dunia; dia adalah sosok yang tulus, dan saya berharap dia mengambil alih tugas ini.”

Dia menyimpulkan: “Saya mencalonkan Turki untuk memimpin karena dia tidak terikat dengan kelompok mana pun, berbeda dengan Sami Al-Jaber yang berasal dari Al-Hilal, serta Khalid Al-Beltan, mantan presiden Al-Shabab.”



