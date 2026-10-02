Dengan trigol bersejarah, Belgia memperdalam luka Turki dan mengancam Italia di UEFA Nations League

Timnas Belgia kembali ke jalur kemenangan setelah meraih kemenangan telak yang memperdalam luka lawannya, Turki, dalam ajang UEFA Nations League 2027.

Timnas Belgia menang atas Turki dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Maurice Dufrasne, pada matchday ketiga fase grup turnamen Eropa tersebut.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan gemilang dari duo veteran, Kevin De Bruyne yang mencetak dua gol, dan Romelu Lukaku yang mencetak gol ketiga setelah tampil sebagai pemain pengganti.

De Bruyne membuka keunggulan tuan rumah pada menit kesepuluh pertandingan, setelah melewati bek tim tamu dan menempatkan bola mendatar ke sisi kiri kiper.

Gelandang Napoli itu menambah gol keduanya sekaligus gol kedua bagi timnas negaranya, pada menit ke-60 pertandingan, setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Turki.

Setelah tampil sebagai pemain pengganti, Romelu Lukaku berhasil mencetak gol ketiga bagi timnas Belgia pada menit ke-76, setelah mengubah umpan silang mendatar menjadi gol dengan kaki kanannya.

Belgia kembali ke jalur kemenangan setelah terjebak dalam kekalahan pada pertandingan sebelumnya melawan timnas Prancis, dengan skor 1-0 di masa injury time.

Kemenangan ini menambah koleksi poin timnas Turki menjadi 6 poin, menempati posisi kedua di Grup Satu, hanya terpaut satu poin di belakang timnas Prancis, menjelang pertandingan mereka yang dinanti pada Senin mendatang.

Rekan-rekan De Bruyne mengungguli timnas Italia yang menempati posisi ketiga di grup dengan koleksi 4 poin, kondisi yang mengancam Gli Azzurri kehilangan peluang lolos ke babak semifinal.

Di sisi lain, timnas Turki menelan kekalahan ketiga secara beruntun, sehingga tetap berada di dasar klasemen grup tanpa mengemas satu poin pun.



