Dengan transfer rekor Bouaddi, Lille menulis ulang sejarah finansialnya di bursa transfer

Pemain asal Maroko, Ayoub Bouaddi, turut membantu klub Prancis, Lille, meraup dana besar dari penjualan para pemainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan penjualan Bouaddi ke Manchester City, klub Prancis itu menuntaskan transaksi penjualan termahal dalam sejarahnya (100 juta euro), dan sejak tahun 2021, Lille telah menjual pemain dengan nilai lebih dari 400 juta euro.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa pada tahun 2021, Lille mencetak sejarah dengan meraih gelar Liga Prancis atas Paris Saint-Germain, dan sejak saat itu, klub yang terletak di utara Prancis tersebut telah merampungkan sejumlah transaksi penjualan pemain bernilai tinggi.

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Nilai lima transaksi penjualan termahal klub Prancis itu melampaui 250 juta euro. Dan dengan penjualan Ayoub Bouaddi baru-baru ini ke Manchester City, angka ini mencapai 350 juta euro.

Penampilan mengagumkannya di Piala Dunia menarik perhatian klub-klub besar Eropa, namun pada akhirnya City-lah yang memenangkan transaksi tersebut.

Bouaddi bukan satu-satunya pemain yang mendatangkan jutaan euro ke rekening bank Lille; Mathias Fernandez-Pardo bergabung dengan Newcastle seharga 59 juta euro.

Penyerang berusia 21 tahun berdarah Spanyol dan Italia itu merupakan pemain internasional Belgia. Dengan transaksi ini, total penjualan pemain Lille mencapai 400 juta euro sejak meraih gelar liga pada tahun 2021.

Sejak tahun 2021, klub Lille bernegosiasi dengan cerdik pada setiap transaksi penjualan. Victor Osimhen adalah pemain pertama yang mendatangkan dana besar bagi klub Prancis itu, di mana Napoli membayar 79 juta euro untuk mendatangkan penyerang asal Nigeria tersebut.

Onana dan Botman adalah pemain berikutnya yang meninggalkan Lille, dan keduanya menuju Liga Primer Inggris. Everton merekrut gelandang tersebut seharga 39 juta euro, sementara Botman bergabung dengan Newcastle seharga 37 juta euro.

Pada musim panas tahun 2024, nama Leny Yoro adalah yang paling banyak diperbincangkan. Bek tengah asal Prancis itu sangat diincar oleh klub-klub besar di Eropa.

Manchester United dan Real Madrid mengajukan penawaran kuat untuk merekrutnya, namun pada akhirnya klub Inggris itu membayar 62 juta euro yang diminta oleh klub Lille.

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Penjualan besar terakhir tim itu terjadi pada musim panas lalu. Chevalier menjaga gawangnya tetap bersih dalam 11 pertandingan selama musim 2024/25, yang menarik perhatian Paris Saint-Germain.

Dan dengan kepergian Donnarumma, kubu Paris merampungkan transaksi perekrutan kiper tersebut seharga 40 juta euro.

Meskipun Lille menjadi klub dengan penjualan terbanyak kedua di Prancis setelah Paris Saint-Germain, klub ini masih jauh dari puncak daftar klub dengan penjualan terbanyak di Eropa.

Beberapa klub Prancis bersaing untuk mencatatkan penjualan tertinggi, di mana Monaco dan Rennes berada tepat di peringkat berikutnya dengan penjualan masing-masing mencapai 248 juta euro dan 239 juta euro.

Di luar Prancis, Liga Primer Inggris mendominasi. Di luar lingkup "Enam Besar", penjualan Bournemouth mencapai dua kali lipat penjualan Lille.

Dan di Jerman, Leipzig memuncaki daftar dengan penjualan mencapai 426 juta euro. Penjualan Atalanta mencapai 311 juta euro sejak tahun 2021, dan di Spanyol, Real Sociedad menjual pemain senilai 233 juta euro.