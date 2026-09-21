Konferensi pers Xavi masih belum menarik, demikian bunyinya pada Senin di Voetbalpraat. Willem Vissers bahkan merindukan masa-masa ketika Louis van Gaal menjadi pelatih tim nasional Belanda.

"Kalau Anda sudah agak berumur, Anda jadi merindukan lagi konferensi pers bersama Van Gaal, yang punya jawaban hebat untuk setiap pertanyaan," demikian Vissers menganalisis konferensi pers pelatih asal Spanyol itu pada Senin.

"Ini akan jadi kerja keras bagi para jurnalis," tambah koleganya, Sjoerd Mossou. "Pria ini просто menjawab dengan sangat rapi. Dengan istilah-istilah umum. Intinya, Xavi menyukai keterusterangan khas Belanda, asalkan dia sendiri tidak perlu ikut melakukannya."

Mossou punya keraguannya sendiri terhadap skuad yang disusun Xavi. "Kalau murni melihat skuadnya… Ini juga bisa saja menjadi skuad Aad de Mos, Dick Advocaat, atau Kenneth Perez. Ini semacam jalan tengah. Dari kebijakan pemilihan skuad dan presentasinya, Anda masih belum bisa menyimpulkan banyak hal."

Menurut Kenneth Perez, Xavi sebenarnya bisa langsung mengirimkan sebuah pernyataan tegas. "Menjauhkan Van Dijk akan menjadi yang terbesar. Semua pilihan lainnya agak biasa saja dan bukan pemain yang benar-benar sangat penting bagi tim nasional Belanda."

Xavi baru-baru ini berbicara panjang lebar dengan Van Dijk soal masa depannya bersama tim nasional Belanda. Bek tengah itu akan tetap lanjut sebagai pemain internasional dan juga tetap mengenakan ban kapten.