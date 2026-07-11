Dengan tawaran sebesar 5 juta poundsterling... Klub Inggris sedang bernegosiasi dengan Al-Ahly untuk merekrut Imam Ashour

Klub Inggris Ipswich Town ikut bersaing untuk merekrut Imam Ashour, gelandang andalan tim nasional Mesir dan Al-Ahly, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Jurnalis Hani Hatout mengungkapkan melalui saluran "Modern" pada Sabtu malam bahwa negosiasi telah resmi dimulai antara manajemen klub Inggris tersebut dan Al-Ahly untuk mendapatkan jasa sang playmaker timnas Mesir.

Ia menjelaskan bahwa utusan Ipswich Town telah mengajukan tawaran awal sebesar 5 juta poundsterling, yang setara dengan sekitar 333 juta pound Mesir, dalam upaya merekrut pemain yang tampil gemilang di Piala Dunia 2026.

Ashour mencetak gol pembuka Mesir di turnamen tersebut saat melawan Belgia, sebelum kembali mencetak gol saat menghadapi Australia di babak 32 besar. Ia juga tampil gemilang saat melawan Argentina di babak 16 besar, namun cedera memaksanya keluar lapangan saat jeda babak pertama dan kedua.

Ipswich Town, yang baru saja promosi ke Liga Primer Inggris, bersiap untuk menjalani musim 2026-2027 di kasta tertinggi, meskipun sejarah klub ini menunjukkan bahwa mereka sering kembali ke divisi kedua dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya.

Persaingan ini juga melibatkan klub-klub Eropa, karena laporan menunjukkan minat klub lain terhadap Ashour, terutama Celtic dari Skotlandia dan West Ham United dari Inggris, yang membuat Al-Ahly dihadapkan pada keputusan sulit mengenai masa depan bintang mereka.