Di saat sebuah klub Saudi tengah mencari transfer pemain serang yang mampu memberikan perbedaan, pemain asal Maroko Brahim Diaz menemukan dirinya berada di persimpangan jalan dalam kariernya bersama Real Madrid Spanyol, antara tawaran finansial yang menggiurkan dan peluang yang masih ia pertahankan di klub ibu kota tersebut, meski menit bermainnya sebagai starter menurun sejak awal musim ini.

Menurut apa yang disebutkan oleh jurnalis terpercaya " Ekrem Konur ", klub Al-Ittihad Saudi mengincar perekrutan Diaz dengan tawaran bernilai 25 juta euro, memanfaatkan situasi pemain saat ini di Real Madrid, di mana ia tidak mendapatkan menit bermain yang ia harapkan.

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Tawaran dari Saudi ini akan dievaluasi oleh manajemen klub ibu kota, tanpa adanya pengumuman resmi tentang tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Meski ada daya tarik finansial yang dibawa tawaran tersebut, berbagai laporan menyebutkan bahwa Diaz lebih memilih melanjutkan perjalanannya di Madrid, dan berjuang untuk mendapatkan peluang lebih besar dalam skuad utama, ketimbang pergi demi mencari lebih banyak menit bermain.

Kesulitan Diaz semakin bertambah di tengah persaingan ketat untuk posisi serang di bawah arahan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, yang memiliki beragam pilihan, di antaranya pemain Turki Arda Guler, pemain Brasil Endrick, dan pemain Pantai Gading Yan Diomande.

Dengan banyaknya nama yang tersedia, mendapatkan peran yang tetap menjadi tantangan nyata bagi bintang Maroko tersebut, yang membutuhkan setiap peluang tampil guna mengubah situasinya di dalam tim.

Diaz menjadi target utama Al-Ittihad, karena klub tersebut berupaya memperkuat posisi sayap kanan, yang merupakan salah satu agenda yang ingin diselesaikan klub setelah gagal merampungkan penguatan yang dibutuhkan pada periode transfer terakhir.

Agenda terkait pemain ini mendapatkan arti penting tambahan seiring mendekatnya akhir kontraknya pada Juni 2027, hal yang mungkin menempatkan manajemen Real Madrid pada perhitungan terkait masa depan dan nilai finansialnya, serta menghindari kepergiannya secara gratis.



