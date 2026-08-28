Bayern Munich berusaha memperpanjang kontrak winger asal Prancis mereka, Michael Olise, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan besar klub terhadap sang pemain, serta keinginan mereka untuk menjadikannya salah satu tumpuan utama proyek mereka dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut surat kabar "L'Equipe" asal Prancis, para petinggi Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak Olise dan memberinya gaji tertinggi di klub, dalam upaya untuk mengamankan kelanjutannya bersama tim dalam jangka panjang, meskipun kontraknya saat ini sebenarnya berlaku hingga tahun 2029.

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Olise, yang berusia 24 tahun, merupakan salah satu pemain paling menonjol Bayern Munich sejak bergabung ke klub dari Crystal Palace, pada musim panas 2024.

Bayern Munich ingin menjadikan Olise sebagai salah satu tumpuan proyek mereka dalam jangka panjang, dan mereka siap mengerahkan upaya finansial besar untuk mempertahankannya. Meskipun pemain internasional Prancis itu bermimpi bergabung dengan Real Madrid, ia akan tetap bertahan setidaknya untuk satu musim tambahan di Jerman.

Menurut "L'Equipe", Olise menemukan lingkungan yang tepat di Bayern untuk mengembangkan levelnya, di samping hubungan baiknya dengan sang pelatih Vincent Kompany, yang membantunya meraih lompatan kualitas.

Apabila tercapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak, maka petinggi klub Bavaria itu - kemungkinan besar - harus memasukkan klausul pemutusan kontrak dalam kontrak baru, sesuatu yang tidak ada dalam kontrak pertama.

Harry Kane dan Jamal Musiala merupakan dua pemain dengan gaji tertinggi di Bayern Munich, pada April 2026, dengan nilai sekitar 2,1 juta euro per bulan untuk masing-masing.

Berikut urutan 5 gaji bulanan total tertinggi para pemain Bayern Munich, pada April lalu, sebagai berikut:

Harry Kane – 2,1 juta euro Jamal Musiala – 2,1 juta euro Manuel Neuer – 1,75 juta euro Joshua Kimmich – 1,66 juta euro Dayot Upamecano – 1,66 juta euro

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