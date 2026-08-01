Sejumlah laporan media mengungkap adanya keinginan kuat dari salah satu klub Serie A Italia untuk merekrut pemain sayap Prancis Al Ittihad Saudi, Moussa Diaby, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Masa persiapan menyambut musim baru menyaksikan penampilan istimewa dari Diaby, baik dari sisi teknis maupun fisik, sekaligus menjawab kritik yang menerpanya di akhir musim lalu.

Baca juga : Bencana besar: Koulibaly membuat Al Hilal dalam kesulitan menjelang awal musim

Menurut jurnalis Mohammed Al Bakiri, Al Ittihad menerima tawaran dari Inter Milan untuk merekrut Moussa Diaby dengan nilai 40 juta euro.

Ia menjelaskan bahwa manajemen Al Ittihad saat ini tengah mengkaji tawaran tersebut dari segala aspek, baik teknis maupun administratif, sebelum menentukan sikapnya terkait kepergian sang pemain.

Inter sebelumnya telah mengajukan tawaran pada musim panas lalu untuk menggaet Moussa Diaby, tetapi Al Ittihad menolaknya dan mempertahankan sang pemain, meskipun pemain tersebut terbuka untuk pergi.