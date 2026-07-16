Dengan tatapan yang sama... Messi meniru kembali momen ikonik Maradona setelah 40 tahun

Sudah bertahun-tahun beredar sebuah foto legenda Diego Maradona, saat pengundian pertandingan Argentina melawan Italia di Piala Dunia 1986 di Meksiko, di mana ia menatap dengan tatapan tajam layaknya singa ke arah Gaetano Sceria, kapten tim nasional Italia, juara dunia saat itu.

Maradona tidak sedang menatap koin atau wasit, melainkan memusatkan pandangannya sepenuhnya pada lawannya.

Dan 40 tahun kemudian, adegan yang sama terulang kembali menjelang pertandingan Argentina melawan Inggris, Rabu kemarin, di semifinal Piala Dunia 2026, ketika Lionel Messi menatap Harry Kane sepanjang upacara pengundian, tanpa mengalihkan pandangannya darinya.

Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, sebelum Messi kembali menjadi sorotan di dalam lapangan.

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Menurut jaringan "TyC Sports" Argentina, kesamaan antara kedua momen tersebut tidak hanya sebatas tatapan mata saja, karena pada Piala Dunia 1986, Maradona melakukan kontak mata dengan Sceria, sebelum pertandingan melawan Italia di babak kedua fase grup, lalu menampilkan pertandingan yang tak terlupakan, dan mencetak gol indah dalam hasil imbang (1-1).

Empat dekade kemudian, Messi mengulangi adegan yang sama sebelum menghadapi Inggris di semifinal, lalu menampilkan performa luar biasa yang membawa Argentina meraih kemenangan (2-1), hasil yang sama dengan yang diraih Maradona melawan lawan yang sama, di perempat final Piala Dunia 1986.

Messi menjadi motor utama serangan Argentina sepanjang pertandingan, di mana ia menciptakan dua gol yang dicetak oleh Enzo Fernández dan Lautaro Martínez, serta melakukan 9 dribel yang berhasil, membuktikan bahwa ia tetap, meskipun telah berusia 39 tahun, pemain yang paling berpengaruh dalam pertandingan-pertandingan besar.