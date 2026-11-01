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imago-sport-1085368440.jpgAnadolu Agency
Diterjemahkan oleh

Dengan tampilnya Salah, Trabzonspor tundukkan Gaziantep dua gol tanpa balas

M. Salah
Trabzonspor vs Gaziantep FK
Trabzonspor
Gaziantep FK
Super Lig
Mesir
Turki

Sang Firaun mendekati puncak klasemen

Tim Trabzonspor meraih kemenangan atas Gaziantep dengan skor 2-0, pada hari Minggu, dalam pekan kesepuluh Liga Turki.

Stefan Savic mencetak gol pertama Trabzonspor pada menit terakhir babak pertama melalui tendangan sudut yang dieksekusi bintang Mesir Mohamed Salah di dalam kotak penalti, sebelum Ernest Muci menyundulnya ke arah Savic yang kemudian menceploskannya ke dalam gawang.

Ernest Muci menambah gol kedua Trabzonspor pada menit ke-61 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang Gaziantep.

Dengan hasil ini Trabzonspor berada di posisi ketiga klasemen Liga Turki dengan 22 poin, hanya tertinggal 3 poin dari Galatasaray yang memuncaki klasemen.

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Sementara Gaziantep melorot setelah kekalahan ini ke posisi ke-15 dengan hanya 8 poin.

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