Tottenham Hotspur melanjutkan kebangkitannya di Liga Primer Inggris dengan kemenangan berharga atas tuan rumah Chelsea, dengan skor dua gol tanpa balas, pada pekan kedelapan, di Stadion Stamford Bridge.

Para pemain kedua tim gagal menggetarkan gawang sepanjang babak pertama, sehingga berakhir dengan hasil imbang tanpa gol.

Pada menit ke-77, Tottenham berhasil mencetak gol pertamanya, memanfaatkan kesalahan kiper Chelsea, Mike Penders, setelah tendangan sudut yang dieksekusi oleh pemain Matheus Fernandes.

Chelsea bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit sejak menit ke-80 setelah bintangnya Cole Palmer diusir keluar, usai menerima dua kartu peringatan.

Dan sekitar 3 menit sebelum akhir waktu normal, Mathys Tel mencetak gol kedua bagi Spurs, setelah usaha individu yang luar biasa, usai melesat membawa bola dari sekitar tengah lapangan, melewati lawan dengan bola sebelum menggetarkan gawang lewat tembakan yang indah.

Pemain Mesir Omar Marmoush turut bermain dalam susunan inti Tottenham, dan ditarik keluar sebagai pergantian pemain pada menit ke-65.

Dengan demikian, Tottenham berhasil meraih kemenangan kedua beruntunnya, setelah sempat mengalami kesulitan pada 6 pekan pertama di Premier League.

Spurs kalah 3 kali, serta imbang dalam 3 pertandingan, sebelum kemenangannya pada pekan lalu atas Coventry City, kemudian kemenangannya atas Chelsea.

Dengan hasil ini, poin Tottenham bertambah menjadi 9 poin di peringkat ke-12, sementara poin Chelsea tertahan di 13 poin pada posisi keempat.

Ini juga merupakan kemenangan pertama Tottenham atas Chelsea, di Stadion Stamford Bridge mereka, sejak musim 2017-2018.