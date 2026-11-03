Pemain Mesir, Hamza Abdelkarim, mencatatkan penampilan perdananya di Liga Champions UEFA untuk level muda, setelah tampil sebagai starter bersama tim Barcelona U-19 menghadapi Aston Villa, dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang dramatis (3-3), pada kompetisi matchday keempat fase liga turnamen tersebut.

Penyerang Mesir itu mendapat kesempatan bermain sejak awal pertandingan, setelah pelatih Pol Planas memasukkannya ke dalam susunan pemain inti tim Catalan, sehingga ia bermain selama 45 menit sebelum ditarik keluar pada awal babak kedua, ketika tim pelatih memasukkan rekannya Guistau sebagai penggantinya.

Awal pertandingan menunjukkan keunggulan jelas dari skuad muda Barcelona, yang berhasil unggul dua gol tanpa balas, setelah Ibrima Tunkara membuka keunggulan pada menit kesembilan, sebelum pemain yang sama kembali menciptakan gol kedua untuk rekannya Jonny Hernandez pada menit ke-23.

Namun tim Inggris itu menolak menyerah, dan Theodore Carroll berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-37, sebelum pemain yang sama kembali mencetak gol penyama kedudukan pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama, sehingga babak pertama pertandingan berakhir imbang 2-2, bersamaan dengan keluarnya Hamza Abdelkarim dari lapangan.

Pada babak kedua, keseruan antara kedua tim berlanjut, ketika Marki Miadi mampu memberikan keunggulan pertama bagi Aston Villa dalam pertandingan pada menit ke-81, dan tim Inggris itu nyaris meraih tiga poin, sebelum Ivo Martinez turun tangan dan menyelamatkan Barcelona dari kekalahan dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90.

Dengan hasil ini, skuad muda Barcelona menambah koleksi poinnya menjadi 5 poin setelah empat matchday fase liga Liga Champions UEFA level muda berlalu, sehingga tim Catalan itu melanjutkan upayanya bersaing di posisi atas dan menghindari laga play-off menuju babak 16 besar.

Perlu dicatat bahwa Hamza Abdelkarim juga berada dalam daftar skuad tim utama Barcelona, yang bersiap menghadapi Aston Villa beberapa jam kemudian, pada matchday keempat fase liga Liga Champions UEFA.