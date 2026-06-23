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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Dengan syarat berhasil menjuarai Piala Dunia... Keuntungan finansial yang sangat besar menanti bintang Real Madrid

England vs Ghana
England
Ghana
World Cup
Real Madrid
J. Bellingham
Inggris
Ghana
AS
Spanyol

"Perpaduan yang langka".. Merek-merek besar menanti

Pakar keuangan Rob Wilson mengungkapkan prediksi besar mengenai salah satu bintang tim nasional Inggris, dengan menegaskan bahwa keuntungan finansial yang sangat besar menantinya, jika “Tiga Singa” berhasil mematahkan kutukan gelar Piala Dunia yang telah berlangsung sejak edisi 1966.

Wilson, yang merupakan profesor di Universitas Campus of Football Business, mengatakan bahwa Jude Bellingham, bintang Real Madrid dan timnas Inggris, diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan hingga 10 juta poundsterling (sekitar 12,7 juta dolar AS) jika ia memimpin "The Three Lions" meraih gelar Piala Dunia 2026.

Wilson menjelaskan bahwa “penampilan Bellingham (22 tahun) di turnamen ini berpotensi meningkatkan nilai pasarnya secara global, terutama setelah gol penentu kemenangannya dalam pertandingan pembuka melawan Kroasia (4-2), yang memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka di turnamen ini.”

Surat kabar Daily Star mengutip pernyataan Wilson kepada platform keuangan “Vittori”, di mana ia mengatakan: “Dari segi komersial, pemain terkemuka di Inggris akan kembali menjadi Jude Bellingham. Ia memiliki kombinasi langka antara penampilan kelas atas di Real Madrid dan potensi untuk menjadi pahlawan Inggris, karena ia mungkin pemain paling penting dalam skuad saat ini.”

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Ia menambahkan: “Bellingham masih relatif muda, memiliki gaya dan kepribadian yang sesuai dengan merek-merek global. Ia memang salah satu bintang dengan penghasilan tertinggi di dunia sepak bola, dengan pendapatan diperkirakan mencapai sekitar 40 juta poundsterling dari Real Madrid dan proyek-proyek lainnya, serta sekitar 15 juta poundsterling yang diperolehnya di luar lapangan. Namun, jika ia menampilkan performa luar biasa—seperti menjadi pencetak gol dari lini tengah atau menjadi andalan Inggris di lini depan—angka tersebut bisa naik menjadi 25 juta.”

Pakar tersebut menyoroti bahwa nilai pemasaran Bellingham berasal dari kemampuannya untuk mempromosikan produk melalui berbagai platform, termasuk sepatu dan pakaian olahraga, serta busana mewah, video game, jam tangan, dan produk kesehatan, namun ia menekankan bahwa tercapainya lonjakan finansial ini bergantung pada statusnya sebagai pemain inti, serta penampilan sukses Inggris di Piala Dunia.

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