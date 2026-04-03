Tim Al-Nassr bermimpi untuk melanjutkan rentetan kemenangannya di Liga Roshen Saudi, dalam upayanya meraih gelar juara yang telah absen selama 7 tahun, saat kompetisi dilanjutkan kembali setelah berakhirnya jeda internasional pada bulan Maret lalu.

Al-Nassr, pemuncak klasemen Liga Saudi dengan 67 poin, akan menjamu lawannya Al-Najma, yang berada di posisi terbawah dengan 8 poin, hari ini Jumat, di Stadion Al-Awal Park, dalam putaran ke-27 Liga Roshen.

"Al-Alamy" mengandalkan rekor sempurna mereka dalam pertandingan yang dimainkan langsung setelah jeda internasional, yang menjadikan mereka juara Liga Saudi dalam hal ini selama musim ini.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, Al-Nassr tetap menjadi satu-satunya tim yang berhasil memenangkan pertandingan pertama di Liga Roshen setelah jeda, di ketiga periode jeda internasional selama musim ini.

Pertandingan Liga Saudi dihentikan untuk jeda internasional FIFA pada bulan September, Oktober, dan November tahun lalu.

Sedangkan jeda keempat terjadi pada Desember lalu, untuk Piala Arab 2025 di Qatar, namun bukan merupakan jeda internasional umum yang diatur oleh FIFA, seperti pada tiga jeda sebelumnya.

Al-Nassr mengalahkan Al-Khulud dengan skor 2-0 pada putaran kedua, setelah jeda September, mengalahkan Al-Fateh dengan skor 5-1 pada putaran kelima, setelah jeda Oktober, dan mengalahkan Al-Khaleej 4-1 pada putaran kesembilan, setelah jeda November.

Selain Al-Nassr, tidak ada tim lain yang meraih poin penuh dalam pertandingan-pertandingannya setelah jeda internasional, di mana tiga tim meraih 7 poin, melalui dua kemenangan dan satu hasil imbang, yaitu Al-Hilal, Al-Ittihad, dan Al-Taawoun.

Sebaliknya, hanya dua tim yang meraih 6 poin setelah jeda internasional, dari dua kemenangan dan satu kekalahan, yaitu Al-Khaleej dan Al-Hazm, sementara Al-Ahli dan Al-Shabab meraih 5 poin, dari satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr menghadapi persaingan ketat dalam perebutan gelar Liga Saudi musim ini, terutama dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua dan hanya tertinggal 3 poin, serta Al-Ahli yang tertinggal 5 poin.