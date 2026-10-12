Akun resmi timnas Portugal di platform X turut merespons penampilan gemilang bintangnya, Francisco Trincao, bersama Al Ahli Saudi pada Senin malam, ketika ia berkontribusi dalam kemenangan "Al Raqi" dengan skor 3-1 atas Al Wasl Uni Emirat Arab, di Dubai, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Trincao menciptakan gol pertama Al Ahli ketika ia mengeksekusi sepak pojok pada menit ke-20, yang disambut sundulan Roger Ibanez ke dalam gawang.





Setelah Al Wasl menyamakan kedudukan di akhir babak pertama, Trincao kembali membawa Al Ahli unggul melalui sentuhan teknis yang luar biasa, dengan melepaskan tendangan melengkung yang tak mampu diantisipasi kiper Horkas, sebelum Firas Al Buraikan melengkapi tiga gol tersebut pada menit-menit terakhir.

Akun timnas Portugal pun memuji apa yang ditampilkan Trincao melawan Al Wasl, dengan menulis: "Trincao mencatatkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan Al Ahli atas Al Wasl", dan menutup kicauan tersebut dengan emoji mahkota.









Al Ahli meraih kemenangan pertamanya malam ini di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor dari Uzbekistan bulan lalu pada pekan pembuka fase liga.

Trincao bergabung dengan Al Ahli pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Sporting Lisbon, setelah negosiasi yang melelahkan dan persaingan ketat dengan sejumlah klub Eropa.