Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dengan simbol mahkota: Timnas Portugal rayakan ketajaman Trincao melawan Al Wasl

Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Trincao
Portugal
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Portugal

Bintang Al Ahly bersinar dengan dua kontribusi di Zabeel

Akun resmi timnas Portugal di platform X turut merespons penampilan gemilang bintangnya, Francisco Trincao, bersama Al Ahli Saudi pada Senin malam, ketika ia berkontribusi dalam kemenangan "Al Raqi" dengan skor 3-1 atas Al Wasl Uni Emirat Arab, di Dubai, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Trincao menciptakan gol pertama Al Ahli ketika ia mengeksekusi sepak pojok pada menit ke-20, yang disambut sundulan Roger Ibanez ke dalam gawang.


Setelah Al Wasl menyamakan kedudukan di akhir babak pertama, Trincao kembali membawa Al Ahli unggul melalui sentuhan teknis yang luar biasa, dengan melepaskan tendangan melengkung yang tak mampu diantisipasi kiper Horkas, sebelum Firas Al Buraikan melengkapi tiga gol tersebut pada menit-menit terakhir.

Akun timnas Portugal pun memuji apa yang ditampilkan Trincao melawan Al Wasl, dengan menulis: "Trincao mencatatkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan Al Ahli atas Al Wasl", dan menutup kicauan tersebut dengan emoji mahkota.



Al Ahli meraih kemenangan pertamanya malam ini di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor dari Uzbekistan bulan lalu pada pekan pembuka fase liga.

Trincao bergabung dengan Al Ahli pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Sporting Lisbon, setelah negosiasi yang melelahkan dan persaingan ketat dengan sejumlah klub Eropa.

Baca juga: Mendy menunjukkan solidaritas kepada Arab Saudi dengan bendera dan pesan singkat

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google