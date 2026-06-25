Dengan sepersepuluh gaji Ronaldo... Al-Hilal ikut bersaing dalam perburuan Mohamed Salah

Klub Al-Hilal ikut bersaing untuk merekrut pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Liverpool, selama jendela transfer musim panas mendatang.

Mohamed Salah sebelumnya telah mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, setelah 9 tahun berkarier di Anfield, sehingga namanya dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub di Liga Saudi, terutama Al-Ittihad.

Jurnalis terpercaya Bruno Andrade mengungkapkan melalui jaringan "ESPN" bahwa klub Al-Hilal secara serius berupaya merekrut Mohamed Salah, yang kini menjadi target utama mereka di bursa transfer, seiring keinginan klub untuk mendatangkan penyerang baru pada musim depan.

Andrade menjelaskan bahwa “Al-Zaeem” akan menawarkan kepada bintang Mesir tersebut kontrak berdurasi 3 tahun ke depan, dengan gaji total 60 juta euro, sehingga ia akan menerima 20 juta euro per musim.

Dengan demikian, Mohamed Salah akan menerima sekitar sepersepuluh dari gaji yang diterima bintang Portugal Cristiano Ronaldo di klub Al-Nassr, di mana ia menerima 200 juta euro per tahun menurut laporan media sebelumnya.

Selain itu, gaji yang akan diterima bintang Mesir tersebut bersama klub Al-Hilal lebih rendah daripada gaji yang ia terima saat masih di Liverpool, di mana ia menerima lebih dari 24 juta euro per tahun, menurut laporan media juga.

Perlu dicatat bahwa nama Mohamed Salah telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Saudi sejak dimulainya perekrutan para bintang pada musim panas 2023, namun ia lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Liverpool, sebelum akhirnya mengakhiri perjalanannya bersama klub Inggris tersebut baru-baru ini.