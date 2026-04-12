Dengan senyuman dan pesan... Yasslah mengejutkan wasit Saudi menjelang laga melawan Al-Duhail

Pelatih Al-Ahli Saudi, Matthias Jaissle, tak segan menyinggung masalah wasit yang dialaminya saat melawan Al-Fayha, menjelang laga melawan Al-Duhail dari Qatar yang akan digelar besok, Senin, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia.

Krisis memanas dalam beberapa hari terakhir pada malam saat Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha di putaran ke-29 Liga Roshen, karena dua tendangan penalti yang tidak diberikan untuk "Al-Raqi".

Krisis ini muncul setelah wasit menolak memberikan tendangan penalti kedua, di tengah protes dari staf pelatih dan para pemain Al-Ahli, yang kemudian mendapat teguran mendadak dari wasit keempat yang meminta mereka melupakan liga dan fokus pada kompetisi Asia.

Tindakan wasit tersebut memicu penyerang Inggris Ivan Tony dan Yassine untuk menyerangnya, sebelum Al-Ahli mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut rekaman audio demi melindungi hak-haknya.

Yasle memanfaatkan konferensi pers pertandingan Al-Duhail untuk menyinggung insiden tersebut, di mana ia berkata: "Kami tahu cara menjaga konsentrasi dengan baik, dan selalu menghadapi tantangan serta mengatasinya seperti yang terjadi di liga baru-baru ini."

Dia menambahkan sambil tertawa: "Kami bisa melewati krisis liga dan terus maju menuju puncak, dan apa yang terjadi tidak akan memengaruhi kami saat menghadapi Al-Duhail, karena kami sangat fokus untuk meraih kemenangan dan merebut gelar pada akhirnya."

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa bermain di Jeddah menjadi motivasi besar bagi timnya untuk meraih gelar, sambil menjelaskan bahwa "Al-Raqi" tidak merasakan tekanan apa pun karena statusnya sebagai juara bertahan.

Mengenai pertandingan melawan Al-Duhail, pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Kami akan menghadapi lawan yang tangguh, tetapi tim siap meraih kemenangan dan lolos untuk membahagiakan para penggemar."