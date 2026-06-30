Dengan sentuhan "Predator dan Triunda"... Adidas memperkenalkan desain ikonik untuk trofi Piala Dunia 2026

Perusahaan "Adidas" secara resmi mengungkap generasi baru penghargaan individu yang diperuntukkan bagi para bintang terkemuka Piala Dunia 2026™, di mana merek asal Jerman ini menghadirkan visi visual yang terpadu, yang secara cerdas memadukan sentuhan historis ikonik dari warisan olahraganya dengan tuntutan artistik kontemporer untuk menghormati keunggulan individu di level tertinggi sepak bola.

Penghargaan Bola Emas, yang diberikan kepada pemain paling menonjol dan kreatif di Piala Dunia, terinspirasi langsung dari garis-garis geometris dan dinamis “TRIONDA” (TRIONDA), bola resmi yang digunakan dalam pertandingan edisi bersejarah Piala Dunia ini, di mana pola kreatif tersebut diinterpretasikan ulang dalam bentuk piala mewah ini.

Di saat yang sama, Penghargaan Sepatu Emas yang diperuntukkan bagi pencetak gol terbanyak turnamen ini juga telah mengalami proses penataan ulang secara menyeluruh yang meniru desain unik dari seri sepatu “Predator” (Predator) yang legendaris, yang dianggap sebagai yang paling berpengaruh dalam budaya sepak bola; sehingga penghargaan ini, yang diluncurkan pada tahun 1982 dengan nama “Sepatu Emas”, menjadi simbol yang diperbarui yang mewakili makna kontrol, ketepatan, dan keunggulan mutlak dalam mencetak gol di depan gawang.

Sementara sentuhan akhir dari koleksi ini diwujudkan dalam Penghargaan Sarung Tangan Emas yang diberikan kepada kiper terbaik di Piala Dunia, yang hadir sebagai patung berani berbentuk telapak tangan yang mengekspresikan seni murni dalam menjaga gawang serta mengabadikan detik-detik singkat saat penjaga gawang menciptakan perbedaan taktis di antara para pemain.

Ketiga penghargaan ini secara keseluruhan mengusung bahasa desain yang elegan, serasi, dan modern yang tak terlewatkan, karena memancarkan ciri khas identitas historis “Adidas”, sehingga menjadi penghargaan individu tertinggi yang merayakan kehebatan luar biasa yang menjadi ciri khas Piala Dunia 2026™.





Adidas





Adidas





Adidas



