Dengan sentuhan penentu, Amine Adli membukukan torehan pertamanya di Premier League musim ini

Pemain Maroko Amine Adli, bintang Bournemouth, melepaskan tembakan pamungkas ke gawang Leeds United dengan mencetak gol kedua pada menit 90+5, mengantar tuan rumah menang (2-0) pada hari Sabtu ini, dalam laga pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Sebelumnya, pemain Brasil Evanilson membuka keunggulan pada menit ke-31, memanfaatkan kesalahan kiper Leeds United, James Trafford, dalam mengeksekusi tendangan gawang, di mana bola sampai ke Justin Kluivert, yang mengoper kepada Evanilson untuk mencetak gol dengan mudah.

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Laga ini diwarnai sejumlah upaya Leeds untuk menyamakan kedudukan, tetapi Bournemouth mampu mempertahankan keunggulannya, sebelum Adli - yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-88 - melepaskan pukulan terakhir di momen-momen penutup.

Dengan gol ini, Amine Adli menambah koleksinya menjadi 3 gol bersama Bournemouth di berbagai ajang pada musim ini, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Milan di Liga Europa, dan ke gawang Aston Villa di Piala Liga Inggris, sebelum menjebol gawang Leeds United di Liga Primer Inggris.

Dengan kemenangan ini, Bournemouth melanjutkan hasil positifnya dengan meraih kemenangan keenam secara beruntun di seluruh kompetisi, tanpa kebobolan satu gol pun dalam rangkaian tersebut, sehingga menambah poinnya menjadi 12 poin di peringkat ketujuh klasemen Liga Primer, sementara poin Leeds terhenti di angka 11 di peringkat kesembilan.