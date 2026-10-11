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Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dengan sentuhan baru: Zabiri setara dengan Mbappe dan Yamal dalam daftar pencetak gol La Liga

Racing Santander vs Valencia
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Y. Zabiri
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
Spanyol
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Brasil

Zabiri membuka keran gol untuk Racing

Bintang Maroko Yasser Zabiri, striker Racing Santander, mencetak gol ke gawang Valencia pada hari Minggu ini, sehingga menambah koleksinya menjadi 7 gol di Liga Spanyol dan terus menempatkan namanya di antara para pesaing perebutan gelar top skorer.

Gol Zabiri tercipta pada menit ke-32 dalam pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang (2-2) di Stadion El Sardinero.

Valencia sempat memimpin lebih dulu melalui Dani Raba pada menit ke-2, sebelum Zabiri menyamakan kedudukan setelah menerima umpan terobosan dari Iñigo Vicente.

Iván Martín kemudian menambah gol kedua bagi Racing pada menit ke-47, sebelum David Otorbi menyamakan skor untuk Valencia pada menit ke-65.

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LaLiga kembali bergulir setelah jeda internasional yang panjang, tanpa kehadiran Raphinha, striker Barcelona dan pemuncak daftar top skorer dengan 12 gol, karena cedera.

Lamine Yamal maupun Kylian Mbappe tidak mampu memperkecil jarak dengan Raphinha pada pekan ini. Begitu pula Sergio Camello, striker Rayo Vallecano, yang tidak bisa menambah koleksi golnya karena pertandingan timnya melawan Athletic Bilbao ditunda, sementara Zabiri berhasil melakukannya.

Daftar top skorer Liga Spanyol setelah pekan kedelapan:

  1. Raphinha (Barcelona): 12 gol
  2. Yasser Zabiri (Racing Santander): 7 gol
  3. Lamine Yamal (Barcelona): 7 gol
  4. Kylian Mbappe (Real Madrid): 7 gol
  5. Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 gol


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