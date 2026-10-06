Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Italia Corriere dello Sport. Pemain tim nasional Turki itu memang baru memperpanjang kontraknya di Bianconeri hingga 2030 pada Februari, tetapi perpisahan dari Turin tetap bisa menantinya - jika satu syarat terpenuhi.

Menurut laporan tersebut, Juve ingin membantu proses kepergian Yildiz jika tim itu kembali gagal lolos ke Liga Champions pada musim ini. Pada musim yang baru saja berakhir, tim itu sudah gagal mencapai kompetisi elite Eropa tersebut di penghujung musim dan kini tampil di Liga Europa.

Sebagai batas minimal untuk Yildiz, surat kabar itu menyebut angka 100 juta euro. Real dikabarkan ingin menawarkan jumlah tersebut jika Juve kembali gagal menembus Liga Champions - dan dengan itu menilai peluang mereka untuk mendapatkan pemain 21 tahun tersebut sangat besar.

Klub mana saja selain Real Madrid yang juga tertarik pada Kenan Yildiz?

Selain itu, laporan tersebut juga menyebut Arsenal dan Bayern Munich sebagai dua klub lain yang berminat: Namun, pada musim panas ini The Gunners baru saja mendatangkan Christos Tzolis untuk posisi Yildiz di sayap kiri. Kembali ke Bayern Munich, tempat pemain ofensif itu dibina sebelum pindah ke Turin setelah terjadi ketidaksepakatan, saat ini tampak sangat tidak mungkin.

Yildiz patah kaki pada pekan pertama Serie A saat menghadapi Frosinone dan sejak itu absen. Ia baru diperkirakan kembali bermain di Turin menjelang akhir paruh pertama musim, sehingga para peminat seperti Real kemungkinan besar akan menunggu lebih dulu untuk melihat seperti apa performanya pada paruh kedua musim. Pada musim lalu, Yildiz mencatatkan sepuluh gol dan tujuh assist dalam 36 pertandingan kasta tertinggi di Italia. Untuk Turki, sejauh ini ia telah mencatatkan 31 penampilan internasional (lima gol).