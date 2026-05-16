Jordi Cruijff
Dengan satu kalimat, Jordi Cruijff membantah habis-habisan rumor yang terus beredar tentang Ajax

Berita yang beredar di Spanyol bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih Girona, Míchel, tidak benar, demikian ditegaskan direktur teknis Jordi Cruijff kepada De Telegraaf.

Pejabat baru Ajax ini sebenarnya tidak ingin menanggapi rumor semacam itu, namun jurnalis Mike Verweij tetap berhasil mendapatkan kutipannya.

“Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah tidak ada kesepakatan lisan dengan pelatih mana pun,” kata Cruijff dengan tegas.

Media Spanyol melaporkan pada Jumat bahwa Míchel telah mencapai kesepakatan lisan dengan Ajax, yang konon membuat pihak Girona marah. Mungkin itulah alasan Cruijff ingin meredakan ketegangan.

Míchel sebelumnya pernah melatih Rayo Vallecano, klub di mana ia bermain selama tujuh belas musim. Bersama klub tersebut, ia promosi ke LaLiga, begitu pula dengan Huesca pada 2020 dan Girona pada 2022. Bersama Girona, pelatih asal Spanyol ini bahkan mencapai Liga Champions musim lalu.

Namun, musim ini berjalan lebih sulit: timnya berjuang menghindari degradasi - mereka berada satu poin di atas zona degradasi. Minggu malam, mereka akan menghadapi tugas berat melawan Atlético Madrid, dengan Elche sebagai lawan terakhir seminggu kemudian.

Míchel adalah calon pengganti Óscar García, yang pada bulan Maret mengambil alih tongkat estafet dari Fred Grim. Ajax memulai musim ini dengan John Heitinga sebagai pelatih, tetapi setelah beberapa bulan yang mengecewakan, mantan bek tersebut dipecat.

