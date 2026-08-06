Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Barcelona telah kalah dalam perebutan untuk merekrut seorang pemain istimewa dari Liga Jerman, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Barcelona tengah mencari amunisi untuk lini serangnya jelang musim baru, dan berharap dapat mengontrak Julian Alvarez (26 tahun), bintang Atletico Madrid.

Alvarez terbang ke Madrid pada hari Selasa untuk bertemu dengan agennya, Fernando Hidalgo, dan tantangannya kini terletak pada meyakinkan Atletico Madrid untuk mengizinkannya pergi.

Atletico Madrid tidak menunjukkan kesediaan sama sekali untuk menjualnya, dan tampak jelas bahwa Alvarez akan terpaksa mengambil langkah jika ingin mengenakan seragam Barcelona.

Pada saat yang sama, salah satu penyerang yang dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke klub Catalan itu kini nyaris memastikan tujuan berikutnya, dan yang kita bicarakan di sini adalah Fisnik Asllani (23 tahun), penyerang Hoffenheim, yang sudah sangat dekat untuk bergabung dengan RB Leipzig.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip sejumlah media Jerman, memberitakan bahwa Asllani dijadwalkan menjalani tes medis dengan tim barunya pada hari Kamis ini, dan kesepakatan tersebut akan diumumkan secara resmi setelahnya.

Asllani terlihat kemarin di sebuah hotel di kota Salzburg sambil menunggu penyelesaian prosedur awal kepindahannya. Sambil menanti konfirmasi resmi, nilai transfer diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro, dan Asllani diperkirakan akan menandatangani kontrak selama lima tahun, hingga tahun 2031.

Fisnik Asllani pernah menyatakan dukungannya kepada Barcelona di masa lalu; bahkan foto-fotonya semasa kecil mengenakan seragam Barcelona sempat beredar ke publik, namun kecuali ada perkembangan tak terduga, ia akan melanjutkan kariernya di Liga Jerman.