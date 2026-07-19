Dengan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya... Messi mencatatkan namanya dalam sejarah final Piala Dunia

Pemain Argentina, Lionel Messi, terus menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia, setelah mencetak rekor baru menjelang dimulainya final Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Spanyol.

Kapten timnas Argentina ini bersiap memimpin "La Albiceleste" di pertandingan final, dengan target mempertahankan gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah sebelumnya membawa negaranya meraih gelar pada edisi sebelumnya.

Menurut situs statistik sepak bola Inggris “Squawka”, Messi kini menjadi pemain tertua sepanjang sejarah yang tampil di pertandingan final Piala Dunia, setelah masuk dalam susunan pemain inti yang dipilih oleh pelatihnya, Lionel Scaloni.

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Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Messi mencapai prestasi ini pada usia 39 tahun dan 25 hari, yang menegaskan kemampuan bintang Argentina ini untuk terus bersaing di level tertinggi meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ia tetap menjadi elemen terpenting dalam skuad Argentina, setelah membawa timnya ke final berkat penampilan luar biasa sepanjang turnamen.

Messi akan bertanding di final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan target menulis babak baru dalam karier legendarisnya, serta menambahkan gelar dunia baru ke dalam daftar prestasinya yang gemilang, dalam pertandingan yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar di dunia.