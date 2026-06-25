Dengan rekor transfer Inggris... City menyelesaikan transfer pertamanya

Manchester City telah menyepakati transfer pertamanya di bursa musim panas ini untuk memperkuat skuadnya menjelang musim 2026-2027.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan melalui akunnya di platform X bahwa Manchester City telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan Elliot Anderson, bintang Nottingham Forest.

Ia menambahkan, “Kesepakatan final telah tercapai antara Manchester City dan Nottingham Forest untuk menyelesaikan transfer ini, dengan nilai yang diperkirakan mencapai 130 juta poundsterling.”

Ia melanjutkan, “Sumber di dalam Manchester City menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah diselesaikan sepenuhnya, setelah negosiasi mencapai tahap akhir, sebagaimana telah dilaporkan pekan lalu.”

Ia juga menyebutkan, “Anderson telah memberitahu manajemen Nottingham Forest hari ini mengenai keinginannya untuk hengkang dari klub dan melanjutkan proses transfer.”

Romano menjelaskan, “Pemain asal Inggris tersebut akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat sebagai langkah awal untuk menyelesaikan kesepakatan secara resmi.”

Saat ini, Elliot Anderson sedang membela timnas negaranya di Piala Dunia, meskipun kontraknya dengan Nottingham Forest masih berlaku hingga musim panas 2029.

Jaringan BBC melaporkan bahwa transfer Anderson ke Manchester City akan menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola Inggris.

Mereka menambahkan, “Nilai transfer Anderson akan melampaui rekor sebelumnya di Inggris, yaitu transfer penyerang Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool senilai 125 juta poundsterling pada musim panas lalu.”