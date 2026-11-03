Dengan rekor langka, Bayern membangkitkan kembali kenangan menghadapi Barcelona setelah 17 tahun

Pertandingan antara Bayern Munich dan Atletico Madrid pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat fase liga Liga Champions Eropa, menyajikan statistik yang langka setelah babak pertama berakhir tanpa gol dan tanpa ada satu pun dari kedua tim yang berhasil melepaskan tembakan ke gawang.

Menurut statistik "Mister Chip", ini adalah kali pertama Bayern Munich menjalani pertandingan di kompetisi mana pun tanpa ada tembakan ke gawang dari kedua tim sepanjang babak pertama, sejak laga melawan Augsburg pada 9 April 2022 dalam ajang Bundesliga, yang berakhir dengan kemenangan Bayern dengan skor 1-0.

Adapun di level Liga Champions Eropa, kemunculan terakhir statistik ini dalam pertandingan Bayern terjadi pada 14 April 2009, ketika tim asal Bavaria itu bermain imbang 1-1 dengan Barcelona pada leg kedua perempat final turnamen tersebut.

Dengan demikian, pertandingan antara Atletico Madrid dan Bayern Munich kembali menghadirkan sebuah angka yang telah absen dari pertandingan tim Jerman itu di Liga Champions selama lebih dari 17 tahun.