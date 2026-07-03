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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Dengan rekor bersejarah... Mbappé mematahkan kebanggaan Yarmol di "tahun pertamanya di Piala Dunia"

K. Mbappe
L. Yamal
Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
Paraguay vs France
Paraguay
France
Real Madrid
Barcelona
Prancis
Spanyol
Portugal
AS
Paraguay

Konflik yang memanas antara duo berbakat ini

Meskipun Lamine Yamal tampil memukau bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026, bintang muda ini belum berhasil mengungguli prestasi yang diraih pemain Prancis Kylian Mbappé dalam penampilan perdananya di Piala Dunia delapan tahun lalu.

Delapan tahun lalu, dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, Mbappé berhasil memimpin Prancis meraih gelar juara, dengan penampilan luar biasa yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, Yamal menjadi pemain remaja ketiga sejak tahun 1966 yang berhasil melakukan 30 dribel atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia, dan angka tersebut masih berpotensi bertambah.

Namun, rekor historis tersebut masih dipegang oleh Kylian Mbappé, yang menampilkan performa luar biasa bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2018, setelah menyelesaikan turnamen dengan 50 dribel sukses—angka tertinggi yang pernah dicatat oleh pemain remaja dalam satu edisi Piala Dunia sejak statistik ini mulai dicatat.

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Pemain Jerman, Jamal Musiala, menempati posisi kedua dengan 32 dribel selama partisipasinya di Piala Dunia 2022, sementara Yamal harus puas di posisi ketiga, meskipun ia menampilkan performa luar biasa bersama “La Roja” dalam penampilan perdananya di panggung dunia.

Ironisnya, Mbappé mencetak prestasi bersejarah ini saat berusia 19 tahun—hanya satu tahun lebih tua dari Yamal—setelah memimpin Prancis meraih gelar Piala Dunia, sementara bintang Spanyol tersebut berlaga di turnamen ini pada usia 18 tahun saja.

Meskipun Yamal masih memiliki cukup waktu untuk memecahkan banyak rekor di masa depan, apa yang ditunjukkan Mbappé di Piala Dunia pertamanya tetap menjadi standar tertinggi bagi setiap talenta muda di turnamen ini. Hal ini menegaskan bahwa bintang Prancis tersebut bukan sekadar talenta yang menjanjikan, melainkan fenomena sepak bola yang telah membuktikan dirinya sejak penampilan perdananya di panggung terbesar dunia sepak bola.

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