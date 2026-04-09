Dengan Rashford sebagai andalan, Barcelona menanti keajaiban baru saat menghadapi Atlético Madrid

Barcelona masih memelihara harapan menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid di Stadion Metropolitano, dengan mengandalkan catatan historis yang dipimpin oleh sayap Inggris Marcus Rashford.

Barcelona kalah di kandang sendiri, "Camp Nou", dari Atletico Madrid (2-0), Rabu kemarin, pada leg pertama perempat final kompetisi Eropa tersebut, dan misinya untuk mencapai semifinal kini menjadi sangat sulit.

Leg kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa depan, dengan pemenangnya akan menghadapi pemenang dari laga Arsenal melawan Sporting Lisbon di semifinal.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya menyebutkan bahwa Barcelona akan menghadapi tantangan pada Selasa mendatang di Stadion Metropolitano, yang hanya terjadi sekali dalam sejarah Liga Champions: membalikkan ketertinggalan dua gol di kandang sendiri pada leg kedua.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa tantangan ini hanya berhasil dilakukan oleh Manchester United, ketika mereka menyingkirkan Paris Saint-Germain dari babak 16 besar Liga Champions pada musim 2018-2019.

Manchester United kalah 0-2 di kandang mereka, Old Trafford, pada leg pertama, sebelum membalikkan keadaan melawan Paris di Parc des Princes dan menang dengan skor 3-1, sehingga lolos ke perempat final.

Secara kebetulan, Marcus Rashford, pemain Barcelona saat ini dan mantan pemain Manchester United, mencetak gol yang memastikan lolosnya Setan Merah pada menit ke-90+4 melalui tendangan penalti.

Manchester United lolos saat itu berkat aturan gol tandang, yang kini tidak berlaku lagi, artinya skor 3-1 tidak akan cukup bagi Barcelona untuk melaju ke semifinal melawan Atletico Madrid.

Perlu dicatat bahwa Rashford bermain di Barcelona musim ini sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, dan masa depannya masih belum jelas karena Barcelona belum menyetujui pembelian permanennya.