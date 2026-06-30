Dengan rasa pahit ala Maroko... Belanda memperpanjang rekor tak terkalahkan di Piala Dunia

Tim nasional Belanda tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar, namun kekalahan mereka dari Maroko tidak menghalangi mereka untuk terus menorehkan sejarah dalam catatan turnamen tersebut, setelah memperkuat rekor mereka sebagai tim dengan rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam waktu reguler sepanjang sejarah Piala Dunia.

"De Jongens" mengakhiri partisipasinya di turnamen ini setelah bermain imbang 1-1 dengan Maroko baik pada waktu reguler maupun perpanjangan waktu, sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti. Hasil ini dicatat dalam statistik resmi sebagai hasil imbang, yang berarti rangkaian pertandingan tanpa kekalahan Belanda di Piala Dunia sejak 2010 tetap berlanjut.

Dengan hasil imbang ini, timnas Belanda menambah rekornya menjadi 16 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan di putaran final Piala Dunia, sekaligus memperkuat rekor yang mereka raih secara eksklusif pada edisi kali ini saat mengalahkan Brasil, menurut surat kabar AS dari Spanyol.

Selama babak penyisihan grup edisi kali ini, timnas Belanda memulai perjalanannya dengan hasil imbang 2-2 melawan Jepang, kemudian menghancurkan Swedia dengan skor 5-1, sebelum mengalahkan Tunisia 3-1, sehingga memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 15 pertandingan berturut-turut.

Di babak 32 besar, tim Oranye mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dalam waktu normal dengan hasil imbang melawan Maroko, namun adu penalti berpihak pada “Singa Atlas”, sehingga tim Oranye harus tersingkir dari turnamen meskipun rekor historis mereka tetap berlanjut.

Kekalahan terakhir yang dialami timnas Belanda di putaran final Piala Dunia terjadi pada final edisi 2010 melawan Spanyol, sebelum kemudian mencatatkan 16 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan, termasuk edisi 2014 (tersingkir di semifinal melalui adu penalti melawan Argentina), 2022 (tersingkir di perempat final melalui adu penalti melawan Argentina), dan 2026, dengan catatan bahwa mereka tidak lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia.

Meskipun rekor historis tersebut berlanjut, hal itu terasa pahit, setelah timnas Belanda tersingkir dari turnamen, sementara Maroko melanjutkan perjalanannya ke babak berikutnya, meninggalkan “Kincir Angin” yang hanya mampu mempertahankan rekor yang tidak cukup untuk menghindari tersingkirnya mereka dari Piala Dunia.

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