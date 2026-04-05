Dengan pukulan kiri yang keras dan tanpa ampun... Caroline Dubois mengalahkan Terry Harper dalam malam bersejarah

Petinju Inggris Caroline Dubois dinobatkan sebagai Juara Dunia Bersatu kelas ringan setelah mengalahkan rekan senegaranya, Terry Harper, melalui keputusan juri dalam pertarungan sengit yang digelar di Olympia Hall, ibu kota Inggris, London. Dengan kemenangan ini, Dubois menambahkan gelar dari World Boxing Organization (WBO) ke dalam koleksi gelarnya dari World Boxing Council (WBC).

Pertarungan yang telah dinantikan para penggemar selama berminggu-minggu ini dimulai dengan tempo sedang sebelum Dubois secara bertahap menguasai jalannya pertandingan. Ia berhasil menjatuhkan Harper ke kanvas pada ronde keenam setelah serangkaian pukulan akurat, terutama pukulan lurus yang diikuti dengan hook kiri yang kuat.

Meskipun mengalami cedera serius di atas mata kirinya akibat benturan kepala pada ronde kedelapan, Harper menunjukkan semangat juang yang tinggi dan terus bertarung hingga ronde kesepuluh dan terakhir, di tengah sorakan penonton yang meriah.

Pertarungan berakhir dengan keputusan juri untuk kemenangan Dubois dengan skor 98-91, 97-92, dan 98-91, sehingga ia meraih kemenangan ke-13 dalam kariernya tanpa kekalahan, dengan satu hasil imbang, sementara rekor Harper tetap di 16 kemenangan, 3 kekalahan, dan dua hasil imbang.

Dupois mengatakan setelah pertarungan dalam wawancara dengan Radio Inggris: "Saya mencoba meningkatkan tempo, tapi Terry adalah lawan yang sangat tangguh; dia bergerak dengan cerdas, dan saya harus yang menentukan ritme."

Dia menambahkan, "Saya merasa performa saya sedikit menurun di akhir, tapi saya terus membaik setiap kali bertanding. Dia adalah juara dan tidak suka kalah, begitu juga saya. Yang terbaik menang malam ini, dan saya harap dia memberi saya rasa hormat yang pantas saya dapatkan."

Arena bersejarah di Kensington ini menyaksikan kembalinya pertarungan kejuaraan dunia setelah lama absen, karena tempat ini pernah menjadi tuan rumah pertarungan para legenda tinju Inggris pada tahun 1990-an.

Harper memasuki ring dengan penuh percaya diri di tengah dukungan penonton dari kampung halamannya di Yorkshire, sementara Dubois mendapat sambutan hangat dari penonton London. Dubois dikenal sejak kecil karena kecintaannya yang besar pada tinju, bahkan ia pernah berpura-pura menjadi anak laki-laki agar bisa berlatih tinju di awal kariernya.

Pertarungan ini diwarnai ketegangan antara kedua petinju sejak tahap persiapan, setelah keduanya saling melontarkan pernyataan tajam, bahkan sampai terjadi dorongan fisik selama konferensi pers menjelang pertandingan, yang semakin meningkatkan antisipasi menjelang pertarungan.

Meskipun ronde-ronde awal tidak sesuai ekspektasi, Dubois berhasil mengendalikan ritme pertarungan berkat fokusnya pada pukulan ke tubuh, sebelum memanaskan arena pada ronde keenam dengan menjatuhkan lawannya.

Pada ronde ketujuh dan kedelapan, Dubois terus menekan dengan menggunakan pukulan kiri yang kuat, sementara darah mengalir dari luka Harper, yang berjuang dengan gagah berani hingga akhir.

Meskipun Harper berusaha membalikkan keadaan di ronde terakhir, keunggulan Dubois sangat jelas, sehingga ia berhasil merebut gelar dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang tinju wanita terkemuka di dunia.