Dengan pesan yang menyentuh: Khalid Al-Ghamdi umumkan pengunduran dirinya dari kursi presiden Al-Ahli Saudi

Khalid Al-Ghamdi, presiden Al-Ahli Arab Saudi, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya, melalui sebuah pesan yang mengharukan di akun pribadinya di situs "X".

Al-Ghamdi menulis: "Para pencinta suporter Al-Ahli, setelah perjalanan saya memimpin dewan direksi entitas besar ini selama tiga tahun terakhir, yang saya hargai dan banggakan dalam perjalanan karier saya".

Ia menambahkan: "Hari ini saya mengumumkan pengunduran diri saya dari kursi kepresidenan klub Al-Ahli, yang telah menyaksikan banyak tantangan dan pencapaian, yang paling menonjol adalah meraih dua gelar Liga Elite Asia secara berturut-turut, serta Piala Super Arab Saudi".

Ia melanjutkan: "Segala terima kasih kepada para anggota dewan direksi, kepada Dana Investasi Publik, para staf klub, para pemainnya, kepada jajaran teknis dan administrasi, asosiasi suporter klub, serta kepada setiap orang yang telah mendukung kami maupun berbeda pendapat dengan kami demi kepentingan entitas ini".

Ia menuturkan lebih lanjut: "Adapun kalian wahai suporter klub Al-Ahli, kalian selalu menjadi penyangga dan mitra dalam setiap keberhasilan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian, dan jangan lupakan saya dalam doa-doa baik kalian, karena segala yang tercapai adalah berkat Allah lebih dahulu, kemudian berkat dukungan kalian yang besar".

Ia menutup: "Hari ini saya meninggalkan jabatan, dan Al-Ahli tetap berdiri tegak dengan sejarah dan suporternya, dengan keyakinan penuh saya bahwa klub ini mampu melanjutkan keberhasilan dan meraih lebih banyak lagi di seluruh kompetisi pada masa mendatang, terima kasih untuk Al-Ahli dan suporternya yang setia".

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah memastikan bahwa Khalid Al-Ghamdi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Al-Ahli, guna mengajukan berkas pencalonannya pada kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan Yasser Al-Misehal.

Al-Ghamdi akan pergi setelah 3 tahun yang penuh dengan pencapaian dalam perjalanan Al-Ahli, di mana tim meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali pada masanya, serta Piala Super Arab Saudi untuk pertama kalinya setelah absen selama 9 tahun.