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Diterjemahkan oleh

Dengan pesan yang menyentuh: Bintang Maroko memecah keheningan setelah tragedi yang menyakitkan

S. Rahimi
Morocco
Al-Ain
Maroko
Uni Emirat Arab

Bintang Al Ain asal Maroko, Sofiane Rahimi, memecah keheningan dengan pesan emosional yang menyentuh, setelah musibah kepergian ayahnya, Kamis pekan lalu.

Rahimi menulis melalui akun Instagram-nya, "Aku menulis kata-kata ini dengan air mata di pelupuk mataku, dan aku masih berusaha menerima kabar tersulit yang pernah kuterima seumur hidupku."

Ia melanjutkan, "Hari ini aku melepas kepergian ayahku, sosok yang pertama kali percaya kepadaku, yang pertama kali menyemangatiku, pendukung dan penopang pertamaku dalam hidup dan kariernya, di lapangan dan dalam segala hal di kehidupan ini."

Ia menuturkan, "Hari ini engkau pergi, wahai Ayah, dan sebagian besar dari diriku pergi bersamamu. Engkau meninggalkan kekosongan di hatiku yang tak dapat diisi oleh apa pun, dan engkau meninggalkan kenangan yang akan tetap bersamaku selama aku hidup. Engkau pergi dari pandanganku, tetapi engkau tak akan pernah pergi dari hatiku."

Ia menyoroti, "Saat aku menyaksikan iring-iringan besar yang mengantarkanmu ke peristirahatan terakhirmu, aku menyadari betapa engkau dicintai, dan betapa besar jejak yang engkau tinggalkan di hati orang-orang. Pemakamanmu bukan sekadar perpisahan, melainkan sebuah kesaksian atas kecintaan dan kedudukanmu di hati semua orang yang mengenalmu. Semoga Allah merahmati semua yang mengiringimu, semua yang mendoakanmu, dan semua yang berdiri di sisi kami di hari yang berat ini."

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Ia menambahkan, "Semoga Allah merahmatimu dengan rahmat yang luas, wahai Ayah, menempatkanmu di surga-Nya yang luas, menjadikan kuburmu sebuah taman dari taman-taman surga, menerangi kuburmu, menghibur kesepianmu, dan mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang."

Ia menutup, "Aku mencintaimu, wahai Ayah, dan cinta serta kenanganmu akan tetap ada di hatiku hingga hari terakhir dalam hidupku. Aku tak akan melupakanmu selama aku hidup, dan aku akan terus membawa pesan dan kata-katamu bersamaku di setiap langkah hingga Allah mempertemukan kita kembali."

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