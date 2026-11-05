Kristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional dalam sebuah kejutan besar, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk terus bermain. Dengan begitu, ia menyusul rival historisnya, Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiun sekitar sebulan sebelumnya.

Ronaldo menutup tirai karier internasionalnya setelah 23 tahun sejak penampilan perdananya dengan seragam timnas, dalam sebuah langkah yang ia ungkapkan melalui pesan perpisahan yang menyentuh dan ia unggah lewat akun-akunnya di media sosial, pada Kamis pagi.

Kapten Portugal itu tidak menunggu pengumuman daftar pemain dari pelatih Jorge Jesus, yang dijadwalkan besok Jumat, sebagai persiapan menghadapi jeda internasional di bulan November, untuk mengumumkan keputusannya.

Bintang Al Nassr Saudi itu memilih untuk berpamitan kepada timnas melalui pesan berupa video berdurasi sekitar 5 menit, yang di dalamnya ia tampil berbicara kepada publik Portugal.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, mencetak 146 gol di dalamnya, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League.

Pembangkangan, skors, lalu pensiun

Ronaldo mengakhiri kariernya dengan seragam timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional lalu, dan memicu berbagai pertanyaan tentang hubungannya dengan sang pelatih, Jorge Jesus.

Ketegangan menyelimuti timnas Portugal, setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim di Denmark tanpa izin.

Ronaldo sejatinya telah menuntaskan sanksi larangan bermain selama 30 hari, serta membayar denda sebesar 255 euro, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas.

Sebelumnya, bintang Portugal itu telah menyatakan kesiapannya menerima sanksi apa pun yang timbul akibat tindakannya, dan hal itu memang benar-benar terjadi. Namun, krisis tidak berhenti pada sisi disipliner saja, sebab hubungan antara dirinya dan Jesus tak berhasil melampaui perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

Ronaldo merasa dikhianati akibat pernyataan-pernyataan penjelasan yang disampaikan pelatih Portugal itu, karena menganggap pernyataan tersebut tidak menghormati kesepakatan tegas yang telah dicapai kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan sebelumnya, hal yang mendorongnya untuk menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam.

Keadaan tegang di antara kedua belah pihak terus berlanjut, di tengah keraguan mengenai kehadiran Ronaldo dalam daftar pemain Portugal mendatang, yang bersiap menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 di bulan yang sama, dalam dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League.

Meski nama Ronaldo tercantum dalam daftar awal timnas untuk kedua laga tersebut, keputusan pensiun itu mengakhiri secara final seluruh spekulasi tentang kembalinya dirinya, sehingga pemilik seragam nomor 7 itu akan absen dari timnas negaranya untuk sisa perjalanan kariernya di lapangan.

Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili oleh presidennya Pedro Proença, sebelumnya telah berupaya turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Ronaldo ke skuad timnas, namun upaya mediasi itu tidak berhasil mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

Dan berikut adalah teks lengkap pesan perpisahan Ronaldo:

"Kepada rakyat Portugal, telah tiba hari di mana saya mengembalikan seragam nomor 7 kepada timnas kita semua. Saya tidak pernah merasa bahwa seragam itu milik saya seorang, tetapi selama 23 tahun saya memperoleh kehormatan dan tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya bersama saya ke lapangan-lapangan di seluruh penjuru dunia.

Hari ini telah tiba saatnya menyerahkan panji kepada masa depan. Ini bukanlah keputusan yang mudah, sebab ada keputusan-keputusan yang tidak diambil oleh akal semata, melainkan hati pun turut ambil bagian di dalamnya.

Saya mengakhiri sebuah perjalanan yang dimulai pada Agustus 2003, dan mengubah hidup saya selamanya. Ketika saya menoleh ke belakang dan mengenang segala sesuatu yang saya alami bersama timnas, saya tidak hanya melihat pertandingan, gol, rekor, dan piala, tetapi saya melihat orang-orang. Saya melihat para imigran yang merasa Portugal menjadi lebih dekat kepada mereka selama 90 menit, dan saya melihat jutaan orang Portugal yang tidak pernah saya temui secara langsung, namun mereka adalah bagian dari hidup saya. Sebab pada akhirnya, sepak bola jauh lebih besar daripada sekadar permainan; ia adalah tentang manusia.

Sepanjang perjalanan saya bersama timnas, saya berupaya melampaui batas-batas saya. Saya ingin menang, menjadi yang terbaik, dan mengukir sejarah. Saya selalu keras terhadap diri saya sendiri, berambisi untuk lebih, dan percaya pada kemampuan kami untuk melangkah sejauh mungkin, serta mempersembahkan segala yang saya miliki demi seragam ini.

Kami mengalami sore dan malam-malam yang sempurna, meraih kemenangan-kemenangan yang tak akan pernah saya lupakan, sekaligus mengalami kekalahan-kekalahan yang kenangannya masih menyakitkan hingga hari ini. Saya terkadang gagal, menderita, dan melewati momen-momen di mana saya tidak mampu memberikan kepada rakyat Portugal apa yang begitu mereka dambakan, tetapi saya tidak pernah menyerah, dan yang terpenting saya tidak pernah kehilangan rasa bangga mewakili Portugal.

Sepanjang tahun-tahun ini saya belajar hal-hal yang sangat sederhana; gol berlalu, piala tersimpan di museum, rekor datang seseorang yang memecahkannya, tetapi ada sesuatu yang tidak pernah bisa dihapus oleh waktu, yaitu tempat yang kita tempati di hati orang-orang. Jika suatu hari saya pernah membahagiakan kalian, atau membuat kalian memeluk seseorang usai salah satu gol saya, atau melupakan momen sulit, atau merasa bangga akan negeri kita, maka segala yang saya lakukan sepadan dengan usahanya. Karena menjadi orang Portugal berarti itu pula; kita menderita bersama, kita bangkit bersama, dan kita percaya kembali.

Portugal akan selalu membutuhkan anak-anak muda yang bermimpi, para pemain yang tidak menyerah, dan generasi-generasi baru yang percaya pada kemungkinan untuk mencapai tempat-tempat yang belum pernah dicapai siapa pun sebelumnya. Sebab negeri yang terus mencetak para pahlawan barunya adalah negeri yang tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri.

Kepada rekan-rekan saya di timnas, saya ingin menyampaikan sepatah kata khusus. Terima kasih atas setiap kali berlari, setiap pelukan, setiap diskusi, setiap momen hening sebelum memasuki lapangan, atas setiap kemenangan yang kita rayakan bersama, dan setiap kekalahan yang membuat kita lebih kuat. Sungguh menjadi kehormatan bagi saya untuk menjadi kapten kalian, tetapi tidak ada kapten yang melangkah seorang diri, dan kalian adalah bagian dari kisah saya.

Kepada seluruh pelatih, para pejabat, dokter, ahli terapi fisik, para petugas perlengkapan, dan semua orang yang bekerja bersama saya sepanjang tahun-tahun ini, terima kasih kepada kalian. Banyak dari kalian yang tidak muncul dalam foto-foto, tetapi tanpa kalian tak satu pun dari foto-foto itu akan mungkin terwujud.

Kepada keluarga saya, terima kasih karena kalian berbagi mimpi ini bersama saya, dan atas pengertian kalian terhadap masa-masa ketidakhadiran, pengorbanan, serta momen-momen di mana timnas harus menempati sebagian ruang dalam hidup kalian juga. Jika saya sampai sejauh ini, itu karena kita selalu bersatu sebagai satu.

Dan kepada rakyat Portugal, serta semua putra-putri Portugal yang tersebar di seluruh penjuru dunia, saya ingin mengatakan satu hal terakhir kepada kalian. Ada satu gambaran yang akan selalu saya bawa, yaitu saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Saya memandang sekeliling lalu melihat rekan-rekan saya, tribun, anak-anak, para ibu, para ayah, dan para kakek, dan saya melihat orang-orang Portugal yang telah menempuh jarak jauh hanya demi berada di sana. Dan selama menit-menit itu, kita berhenti berbeda; tidak ada klub, tidak ada warna, tidak ada kelas sosial, tidak ada profesi, tidak ada pendapat, melainkan hanya satu gairah: Portugal.

Perasaan ini akan saya bawa bersama saya sepanjang hidup. Hari ini perjalanan saya di dalam lapangan bersama timnas berakhir. Saya pergi dengan kepala tegak, bangga akan jalan yang telah saya tempuh, dan menyadari bahwa saya telah mempersembahkan segala yang saya miliki demi Portugal. Tetapi saya tidak akan pernah berhenti menjadi salah satu dari kalian, dan saya akan terus menderita, bersukacita, serta merayakan setiap kemenangan Portugal dari lubuk hati saya yang terdalam.

Saya menghabiskan hidup saya bekerja untuk menjadi pemain terbaik di dunia, tetapi hari ini saya menyadari bahwa kemenangan terbesar adalah menjadi layak mewakili negeri terbaik di dunia.

Terima kasih atas 23 tahun ini, dan terima kasih karena kalian telah percaya kepada saya, serta memberi saya kesempatan untuk menjalani sebuah mimpi yang bermula ketika saya masih seorang anak kecil di pulau Madeira, berlari mengejar bola.

Seragam nomor 7 akan tetap ada, dan rasa bangga saya mengenakannya akan tetap menjadi milik saya selamanya. Portugal akan selalu berada di dalam diri saya.

Sampai jumpa selalu. Cristiano Ronaldo".