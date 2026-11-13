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Timnas Portugal bersiap memberikan penghormatan istimewa kepada mantan kaptennya, Cristiano Ronaldo, dalam pertandingan melawan Denmark pada Sabtu malam besok, dalam rangkaian matchday kelima Grup 4 Liga A di UEFA Nations League.

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Timnas Portugal bersiap memberikan penghormatan istimewa kepada mantan kaptennya, Cristiano Ronaldo, saat menghadapi Denmark, Sabtu malam besok, dalam lanjutan pekan kelima persaingan Grup 4 Liga A di UEFA Nations League.

Menurut laporan surat kabar Portugal "A Bola" pada hari Jumat ini, seluruh pemain timnas Portugal akan memasuki lapangan sebelum pertandingan dengan mengenakan nomor punggung 7 yang terkenal dan identik dengan Ronaldo, dalam sebuah inisiatif penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk merayakan warisan sang bintang bersejarah bersama timnas negaranya.

Keputusan itu diambil dalam pertemuan yang digelar pada hari Kamis kemarin, yang mempertemukan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proença, pelatih Jorge Jesus, dan 3 kapten timnas saat ini, Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Bruno Fernandes.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengabadikan perjalanan bersejarah Ronaldo bersama timnas Portugal, yang dimulai sejak debut internasionalnya pada Agustus 2003, dan berlanjut hingga ia baru-baru ini mengumumkan akhir perjalanannya bersama timnas.

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Cristiano Ronaldo telah mengumumkan, pekan lalu, pensiun dari sepak bola di level internasional, menyusul langkah rival bersejarahnya Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiun dari pentas internasional sekitar sebulan sebelumnya.

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Ronaldo menutup tirai perjalanan internasionalnya setelah 23 tahun sejak debutnya mengenakan kostum Portugal, hal itu terjadi menyusul krisis besar dengan pelatih Jorge Jesus.

Penghormatan lain di menit ke-7

Penghormatan kepada Ronaldo tidak akan terbatas pada masuknya para pemain dengan nomor punggung 7, karena laga melawan Denmark juga akan menyaksikan momen simbolis di menit ketujuh, saat para suporter di tribun Stadion "Pedreira" turut merayakan sosok mantan kapten Portugal tersebut.

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Kedua inisiatif tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", sebagai persiapan pelaksanaannya dalam pertandingan yang dijadwalkan di Stadion Municipal de Braga, Sabtu malam.

Kamar khusus Ronaldo tetap dibiarkan kosong

Di markas Federasi Portugal di Cidade do Futebol, para pejabat juga memutuskan untuk membiarkan kamar yang biasa ditempati Ronaldo di "rumah para pemain" tetap kosong, selama pemusatan latihan pertama timnas setelah bintang Al Nassr itu mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya.

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Hal ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif yang ingin dilaksanakan oleh federasi dan timnas Portugal untuk menghormati warisan Ronaldo, setelah lebih dari 23 tahun yang ia habiskan dengan kostum timnas, di mana selama itu ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa sekaligus kapten dari salah satu generasi tersukses dalam sejarah sepak bola Portugal.

Mantan rekannya menanggapi tuduhan

Di sisi lain, Adrien Silva, mantan bintang lini tengah timnas Portugal, menanggapi tuduhan arogansi yang dialamatkan kepada Cristiano Ronaldo, legenda tim yang baru-baru ini pensiun.

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Silva mengatakan, dalam wawancara dengan Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, bahwa Cristiano Ronaldo memiliki kepercayaan diri dan ambisi yang sesungguhnya, tetapi sebagian orang menafsirkannya sebagai arogansi.

Ketika ditanya apakah dunia telah salah memahami Ronaldo karena kepercayaan dirinya yang besar dan reaksi-reaksi emosionalnya, ia menjawab: "Terkadang, kepercayaan dirinya yang luar biasa disalahtafsirkan. Siapa pun yang bersaing di level tertinggi membutuhkan keyakinan pada dirinya sendiri tanpa syarat".

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Pria berusia 37 tahun itu menambahkan: "Apa yang disebut sebagian orang sebagai arogansi tidak lain hanyalah ambisi yang sesungguhnya dan rasa frustrasi yang wajar dari seseorang yang membenci kekalahan".