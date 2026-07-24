Thomas Roncero, jurnalis Madrid ternama dari surat kabar Spanyol "AS", meminta Florentino Perez, presiden Real Madrid, untuk memulangkan pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, ke Stadion Santiago Bernabeu, markas klub Kerajaan itu, setelah 8 tahun kepergiannya.

Ronaldo meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2018 untuk pindah ke Juventus, tempat ia bertahan selama 3 tahun, sebelum menghabiskan satu setengah musim bersama Manchester United, hingga akhirnya berlabuh di Liga Saudi bersama Al Nassr sejak musim dingin 2023.

Surat kabar "AS" menayangkan video jurnalis Spanyol tersebut, yang di dalamnya ia meminta Perez menggelar laga persahabatan dengan klub Al Nassr sebelum musim baru dimulai, dengan kehadiran Ronaldo di dalamnya, untuk memperebutkan edisi keempat puluh Piala Santiago Bernabeu.

Turnamen Santiago Bernabeu adalah turnamen yang biasa digelar klub Real Madrid sebelum setiap musim dimulai, sejak tahun 1979, tetapi terhenti pada edisi ketiga puluh sembilan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Pernyataan Roncero ini membuka peluang untuk mengembalikan turnamen tersebut bersama Ronaldo ke Stadion Santiago Bernabeu setelah absen selama 8 tahun, terlebih karena musim mendatang akan menjadi musim terakhir dalam kontrak bintang Portugal itu bersama Al Nassr, yang membuka peluang bagi pensiunnya.

Perlu diingat bahwa Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub Real Madrid dengan koleksi 450 gol, yang dicetaknya sepanjang 9 tahun mengenakan kostum tim Kerajaan itu antara tahun 2009 dan 2018.