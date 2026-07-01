Dengan pernyataan tegas... Presiden Atlético Madrid mengakhiri perdebatan seputar masa depan Álvarez

Presiden Atlético Madrid, Enrique Cerezo, menegaskan pada hari Rabu ini bahwa klubnya belum siap untuk melepas pemain timnas Argentina, Julián Álvarez, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan secara terbuka setelah pertandingan Argentina melawan Austria di Piala Dunia 2026, bahwa ia ingin meninggalkan Atlético Madrid demi mewujudkan mimpinya.

Menurut berbagai laporan media, Alvarez ingin pindah ke Barcelona musim panas ini, namun pernyataan yang ia sampaikan setelah pertandingan melawan Austria tersebut memicu kemarahan para petinggi Atlético.

Serizo mengatakan dalam pernyataannya kepada stasiun radio “RNE” yang dikutip oleh surat kabar “Mundo Deportivo”: "Kami terkejut dengan hal ini, dan kami melakukan apa yang harus kami lakukan: menegaskan bahwa dia adalah pemain Atlético Madrid, bahwa kami belum menerima tawaran apa pun dari pihak mana pun, dan bahwa bahkan jika ada tawaran, kami tidak ingin menjualnya."

Sementara itu, Lamine Yamal, pemain Barcelona, menanggapi kontroversi seputar kemungkinan kedatangan penyerang asal Argentina tersebut ke tim Catalan, dalam wawancaranya dengan program “El Larguero” di stasiun radio “Cadena SER”, di mana ia menegaskan bahwa jika pemain tersebut datang ke Barcelona, ia akan disambut “dengan tangan terbuka”, sambil menambahkan: “Jika saya berada di posisinya, saya akan melakukannya.”

Sebelumnya, klub-klub seperti Barcelona, Real Madrid, dan Arsenal telah menunjukkan minat untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut, yang terikat kontrak dengan Atlético Madrid hingga 30 Juni 2030, dan kontrak tersebut mencakup klausul pelepasan sebesar 500 juta euro.