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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Dengan pernyataan tegas: Harry Kane akhiri polemik soal masa depannya bersama Bayern Munich

Transfers
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League
H. Kane
Spanyol
Jerman
Inggris

Apa yang dikatakan bintang Inggris itu?

Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, memanfaatkan konferensi pers menjelang laga melawan Atletico Madrid di Liga Champions untuk mengungkap perkembangan negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub Bavaria tersebut, sembari menegaskan bahwa kedua pihak sudah mendekati kesepakatan baru.

Kane, yang baru saja meraih Ballon d'Or, bersiap memimpin Bayern Munich dalam laga menghadapi Atletico Madrid, besok malam Selasa, dalam pertandingan pekan keempat fase liga di Liga Champions, di mana penyerang Inggris itu memiliki posisi utama dalam perhitungan pelatih Vincent Kompany.

Pernyataan pemain berusia 33 tahun itu muncul di tengah kontraknya saat ini yang mendekati akhir, karena ikatannya dengan klub Bavaria akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga masa depannya menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, sebelum sang pemain mengungkap kemajuan negosiasi dan mendekatnya penyelesaian berkas perpanjangan kontrak.

Harry Kane mengatakan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Saya rasa ini tinggal soal hari saja. Kami melakukan diskusi yang produktif selama akhir pekan, dan kami mengulanginya hari ini, jadi ya, saya tahu saya mengulang-ulang bahwa kami dekat mencapai kesepakatan, tetapi kini kami benar-benar sangat dekat; detail tetaplah detail, seperti halnya dalam kontrak mana pun."

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Ia menambahkan: "Sebagian besar poin penting sudah diselesaikan, dan kami puas dengan hal itu, tetapi dalam kontrak mana pun, ada banyak hal kecil yang harus diperhatikan, ditambah detail-detail sekunder yang pada akhirnya perlu diselesaikan oleh para pengacara."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Jadi ya, secara keseluruhan, saya rasa ini soal hari, bukan pekan. Diskusi hari ini juga berjalan baik, dan saya berharap kami bisa mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan."

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