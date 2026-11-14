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Tanda tanya seputar masa depan Manchester City terus bertambah, di tengah bersamaannya tekanan di lapangan dengan semakin dekatnya salah satu pertempuran hukum paling berbahaya dalam sejarah Liga Primer Inggris menuju momen penentuan, di tengah kemungkinan hukuman yang bisa mencapai degradasi dari Premier League.

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Dan ketika klub berupaya memulihkan keseimbangannya di dalam lapangan hijau, pernyataan pemain Maroko Ayoub Bouaddi mengenai situasinya bersama tim menimbulkan pertanyaan tambahan soal masa depannya, terutama setelah ia menjauh dari partisipasi di laga-laga terakhir atas keputusan teknis dari pelatih asal Italia, Enzo Maresca.

Dan pada saat sang pemain bertahan untuk terus bekerja dan menanti peluangnya, Manchester City bersiap menjalani fase baru dari pertarungan hukumnya, yang mungkin meninggalkan dampak luar biasa bagi masa depan olahraga dan ekonominya.

Pemain internasional Maroko, Ayoub Bouaddi, memicu suasana ketidakpastian mengenai statusnya di Manchester City, setelah ia absen dari laga-laga terakhir tim, di tengah pilihan pelatih asal Italia Enzo Maresca, yang tidak memberinya kesempatan untuk tampil selama periode lalu.

Meski ia menjauh dari perhitungan tim pada level partisipasi, hal itu tidak berimbas pada hubungannya dengan timnas Maroko, di mana sang pemain berbicara tentang situasinya saat ini dengan nada tenang, menegaskan kebahagiaannya menjadi bagian dari klub.

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Bouaddi berkata, dalam pernyataan kepada situs "Le Site Info Sport": "Saya sangat bahagia menjadi bagian dari tim yang sangat hebat." Dan mengenai absennya dari laga-laga terakhir, sang pemain menambahkan: "Saya akan terus bekerja keras, dan saya akan melihat apa yang bisa terjadi di masa depan."

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Pernyataan Bouaddi mencerminkan ketekunannya dalam bekerja dan menanti peluang, tanpa mengungkap sikap tegas mengenai masa depannya, di saat memperoleh menit bermain yang reguler tetap menjadi salah satu tantangan paling menonjol yang ia hadapi pada fase mendatang.

Desember Mendekat, Manchester City di Depan Pertarungan Penentu

Di sisi lain, kasus finansial yang membayangi Manchester City mendekati tahap penentu, setelah mulai jelas garis besar jadwal untuk fase mendatang dari konfrontasi hukum antara klub dan asosiasi Liga Premier Inggris.

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Menurut laporan tersebut, klub diperkirakan akan menghadap komisi independen pada pertengahan Desember mendatang, guna mengajukan pembelaan hukumnya dan menanggapi tuduhan terkait pelanggaran regulasi finansial kompetisi.

Melalui langkah ini, Manchester City berupaya menggugurkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, setelah sebelumnya komisi independen memvonisnya melakukan pelanggaran finansial, dalam sebuah kasus yang memicu kontroversi luas di dalam dan di luar Inggris.

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Sidang banding diperkirakan akan berlangsung beberapa hari, mengingat besarnya berkas dan kerumitan hukumnya, di samping banyaknya tuduhan yang kebenarannya ditolak oleh klub dan yang terus ia pertahankan dalam membela posisinya.

Arti penting dari fase ini tidak berhenti sebatas pengajuan pembelaan, tetapi meluas hingga penentuan garis besar masa depan klub di kompetisi-kompetisi Inggris, terutama karena hasil banding bisa membuka pintu bagi hukuman keras jika Manchester City tidak berhasil mengubah arah kasus ini.

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Menurut surat kabar "Financial Times", komisi independen dapat mengeluarkan putusannya mengenai banding pada awal tahun depan, yang setelah itu akan jelas sifat hukuman yang mungkin dijatuhkan, dan hal itu menjadikan Januari sebagai tahap yang sangat penting dalam berkas ini.

Pengurangan Poin atau Degradasi Bersejarah?

Kekhawatiran terbesar di dalam Manchester City terletak pada sifat hukuman yang bisa dijatuhkan kepada klub jika vonis ditetapkan dan banding ditolak, di mana skenario yang mencuat berkisar dari denda finansial besar dan pengurangan poin dalam jumlah banyak, hingga degradasi dari Liga Premier Inggris.

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Beberapa spekulasi di media Inggris berbicara tentang kemungkinan dijatuhkannya pengurangan poin dalam jumlah besar, yang bisa mendorong tim keluar dari Premier League dan terdegradasi ke divisi satu.

Skenario paling pesimistis tidak berhenti pada batas ini, di mana sejumlah perkiraan menunjukkan kemungkinan dijatuhkannya pengurangan poin tambahan pada musim berikutnya, hal yang bisa membuat kembalinya tim dengan cepat ke kompetisi papan atas menjadi tugas yang sangat sulit.

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Meski demikian, kemungkinan-kemungkinan ini tetap berada dalam kerangka spekulasi media, karena belum ada keputusan resmi yang menetapkan hukuman yang dinanti atau waktu penerapannya. Selain itu, hukuman yang mungkin dijatuhkan pun pada gilirannya dapat diajukan banding, yang berarti keluarnya putusan pertama belum tentu menjadi akhir dari pertarungan hukum, dan kasus beserta dampaknya bisa berlanjut untuk periode tambahan.

3 Kekalahan Beruntun Menggandakan Krisis City

Perkembangan hukum ini datang pada waktu yang sangat sulit bagi Manchester City, yang juga menderita akibat menurunnya hasil-hasilnya di Liga Premier Inggris.

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Tim menerima kekalahan ketiga secara beruntun di kompetisi, setelah tumbang di markas tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 1-3, dalam persaingan pekan kesepuluh, melanjutkan perdarahan poinnya setelah dua kekalahan sebelumnya dari Aston Villa dan Brighton.

Dengan hasil ini, perolehan poin Manchester City membeku di angka 21 poin di peringkat ketiga, terpaut enam poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen, dan satu poin di belakang Brighton yang menempati peringkat kedua.

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Tim pun dituntut untuk menangani krisis teknisnya dan segera memulihkan keseimbangannya, guna menghindari melebarnya jarak dengan para pesaingnya, di saat situasi di sekitar klub tidak memungkinkan adanya lebih banyak kegagalan.